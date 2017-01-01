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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Malatya yüzde 69.6 ile 'Evet' dedi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 00:04
Malatya yüzde 69.6 ile 'Evet' dedi

MALATYA (İHA) - Yeni Anayasa değişikliğini öngören halk oylamasında Malatya'dan yüzde 69,6 ile evet kararı çıktı. Kentin 13 ilçesinden 11'inde 'Evet' oyları açık ara birinci çıktı.
16 Nisan halk oylamasının kesin olmayan geçici sonuçları açıklandı. Malatya Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından edinilen bilgilere göre 543 bin 774 seçmenden 471 bin 869 seçmen halk oylamasına katıldı. Toplam 465 bin 177 oyun geçerli sayıldığı referandumda 'Evet' oyu 323 bin 638 olurken 'Hayır' oyu ise 141 bin 539 oldu. Halk oylamasında geçersiz sayılan oyların sayısı ise 6 bin 692 olarak kayıtlara geçti.
Halk oylamasına katılım oranının yüzde 86,8 olduğu Malatya'da ilçelerde de 'Evet' oyları önde oldu. 13 ilçenin 11'inde 'Evet' oyları açık ara birinci olurken sadece Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde 'Hayır' oyları birinci çıktı. İlçelerden 'Evet'e en yüksek oran ise yüzde 91,88 ile Kale ilçesi oldu. Kale ilçesini ise yüzde 88.88 ile Pütürge ilçesi takip etti. Malatya'nın merkez ilçeleri olan Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde de evet oyları açık ara fark attı.
(CÖ-SD-Y)

17.04.2017 00:05:47 TSI
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