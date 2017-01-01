17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bodrum'da evet coşkusu

17 Nisan 2017 Pazartesi, 00:14
Bodrum'da evet coşkusu
Bodrum'da evet coşkusu

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Referandumun "Evet" ile sonuçlanmasının ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzlerce vatandaş araçlarla şehir turu atarak kutlama yaptı.
Bodrum'da 119 bin 943 seçmenden, 103 bin 457 kişi oy kullandı. 102 bin 332 geçerli oy sayılırken bin 124 oy ise geçersiz sayıldı. 318 sandıkta 2 bin 900 kişi ise görev yaptı. Ülke genelinde Evet oyunun çıkmasının ardından Bodrum'da bulunan Ak partililer araç konvoylarıyla şehir turu attı. Yeni Anayasa değişikliğini öngören halk oylamasının sonuçlarının "Evet" yönünde çıkması ile Bodrum'da ki Ak Partililer ellerinde bayraklarla sokağa çıktı. Ak Parti önünde toplanan yüzlerce vatandaş referandum sonucunu kutladı. Araç konvoyları ile kutlamaya katılan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ile seçim sonucunu saatlerce kutladı. Vatandaşlar sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar atarken, araç konvoyları gece geç saatlere kadar sürdü.
(EA-MB-Y)

17.04.2017 00:21:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Muğla AK Parti'de referandum kutlaması
YEREL

MUĞLA AK PARTİ'DE REFERANDUM KUTLAMASI
Karşılaştırmalı analiz: Muğla
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: MUĞLA
Oyunu kullanan sahile koştu
YEREL

OYUNU KULLANAN SAHİLE KOŞTU
Muğlalı vekil 90 yaşındaki annesi ile sandığa gitti
YEREL

MUĞLALI VEKİL 90 YAŞINDAKİ ANNESİ İLE SANDIĞA GİTTİ
Oyunu kullanan sahile koştu
YEREL

OYUNU KULLANAN SAHİLE KOŞTU
Oylarını kullanıp denize koştular
YEREL

OYLARINI KULLANIP DENİZE KOŞTULAR
K Parti Muğla Milletvekili Öztürk, oyunu Marmaris'te kullandı
YEREL

K PARTİ MUĞLA MİLLETVEKİLİ ÖZTÜRK, OYUNU MARMARİS'TE KULLANDI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Muğla protokolü oyunu kullandı
YEREL

MUĞLA PROTOKOLÜ OYUNU KULLANDI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Engelliler ve hastalar da oylarını kullandı
YEREL

ENGELLİLER VE HASTALAR DA OYLARINI KULLANDI
Fethiye'de Yabancı Uyruklu Vatandaşlarda Oy Kullandı
YEREL

FETHİYE'DE YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARDA OY KULLANDI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
Muğla'da kayıp kişi aranıyor
YEREL

MUĞLA'DA KAYIP KİŞİ ARANIYOR
Muğla'da kaza: 1 ölü
YEREL

MUĞLA'DA KAZA: 1 ÖLÜ
Muğla'da otomobil yayaya çarptı: 1 ölü
YEREL

MUĞLA'DA OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI: 1 ÖLÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

'HAVUZ BAŞINDAYIM'

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Flaşlar patladı, umursamadı
  • 4 Türkiye güzeli seçilmişti! Son hali görenleri şaşırtıyor...