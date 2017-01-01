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Kastamonu'da referandum sonucu kutlandı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 00:15
Kastamonu'da referandum sonucu kutlandı
Kastamonu'da referandum sonucu kutlandı

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atarak halk oylamasının sonucunu kutladı.
Referandum sonuçlarının belli olmasının ardından Kastamonu'da vatandaşlar, araçlarıyla Cumhuriyet Meydanına toplandı. Araçlarıyla konvoy yapan ve uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, korna çalarak sevinç gösterilerinde bulundu.
Cumhuriyet Meydanında toplanan kalabalık grubu hitap eden AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Kastamonu'nun kendilerini mahcup etmediğini ifade ederek, desteklerinden ötürü Kastamonu halkına teşekkür etti.
Çelik, "Cumhuriyetin ilanından bu yana hükümet krizlerinin artık ortadan kalkacak olmasında çok büyük emekleriniz oldu. İnşallah Türkiye yeni sisteme geçişiyle artık yaşadığı krizleri, sorunları bir tarafa bırakacak. Daha güçlü bir Türkiye hedefine ilerleyecek" dedi.
AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir ise bugünün Türkiye'nin bayram gecesi olduğunu belirterek, Kastamonu'nun Türkiye'nin geleceğinin inşa edilmesine destek verdiğini kaydetti. Demir, "Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için Kastamonu'nun yüksek oranda 'Evet' vermesinden çok mutluyum. Seçim bitmiştir ama işlerimiz bitmemiştir. Hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyoruz" diye konuştu.
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin da, "Egemenliğin yegâne sahibi olan yüce milletimize şükranlarımı sunuyorum. Yeni Türkiye ve Güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda tarihi bir referandum sürecini geride bıraktık. Kastamonu referandumda tarihin kendine verdiği sorumluluğu yerine getirmiştir. Cumhuriyet Meydanımızda haklı bir gururu paylaştığımız asil hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte büyük bir kardeşlik örneği sergileyerek yolumuza devam edecek ve Yeni Türkiye'nin atılan bu sağlam temel üzerinde yükselmesi için çok çalışacağız. Cenab-ı Hak birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin, ülkemizin ve milletimizin bahtını açık etsin inşallah. Teşekkürler Kastamonu, Teşekkürler Türkiye" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından havai fişek gösterisi yapıldı.
(Vİ-ÖK-Y)

17.04.2017 00:23:43 TSI
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