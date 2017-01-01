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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Yaşama Yol Ver Projesi Tanıtımları Devam Ediyor

17 Nisan 2017 Pazartesi, 08:47
Yaşama Yol Ver Projesi Tanıtımları Devam Ediyor
Yaşama Yol Ver Projesi Tanıtımları Devam Ediyor

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen ''Yasama Yol Ver'' Projesi etkinlikleri devam ediyor.Bu kapsamda taksi şoförlerinin bilgilendirilmesi amacıyla Erzincan'da ki taksi durakları ziyaret edildi.Bu ziyaretlerde duraklarda bulunan şoförlere bilgilendirme yapıldı. Taksi şoförlerinden trafiği yoğun olarak kullandıkları için ambulans geçiş önceliğinde duyarlı olmaları istendi. Taksi araç camlarına "Ambulansa Yol Veriyorum Hayat Kurtarıyorum" verilen çıkarmaların takılması sağlandı.
(FG-AT-Y)

17.04.2017 08:55:42 TSI
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