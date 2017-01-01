17 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Başkan Başsoy: "O insanların en hayırlısı, Allah'ın insanlar arasından seçtiği doğruluk timsali, ...

17 Nisan 2017 Pazartesi, 08:49
Başkan Başsoy: "O insanların en hayırlısı, Allah'ın insanlar arasından seçtiği doğruluk timsali, Muhammed-ül Emindi"
Başkan Başsoy: "O insanların en hayırlısı, Allah'ın insanlar arasından seçtiği doğruluk timsali, Muhammed-ül Emindi"

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed SAV'in yeryüzünü şereflendirişinin, miladi 1446'inci yıl dönümünü idrak etmenin huzur ve mutluluğu içerisindeyiz" dedi.
Başkan Başsoy yaptığı yazılı açıklamada, "O insanların en hayırlısı, Allah'ın insanlar arasından seçtiği doğruluk timsali, Muhammed-ül Emindi.
O, Bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak insanlığa bahşedilmiş bir nimettir. Yüce Mevla'nın ifadesi ile alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Ve şüphesiz O evrensel ve mükemmel bir ahlak üzeredir.
O'nun aracılığı ile insanlığa gönderilen İslam dini de tebliğin başlangıcından zamanımıza kadar uzanan süreçte; rahmet, adalet, paylaşım, barış, insan hakları, eşitlik, kadın hakları ve güvenlik gibi önemli ilkeleri her zaman önde tutarak umutsuz ve çaresiz insanların ümit ve ışık kaynağı olmaktadır.
Bu gün bizlere düşen Onun bizlere miras olarak bıraktığı bu değerlere sıkı sıkıya bağlanmaktır.
Sevgili Peygamberimizin kutlu doğumunun miladi 1446'nci yıldönümünün, cennet vatanımızın huzur ve mutluluğuna, aziz milletimizin birlik ve beraberliğine, bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.
(FG-AT-Y)

17.04.2017 08:57:39 TSI
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