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Kuşadası'nda kaçak acente denetimi yapıldı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 08:50
Kuşadası'nda kaçak acente denetimi yapıldı
Kuşadası'nda kaçak acente denetimi yapıldı

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası'nda kaçak acentelere yönelik denetimler sıklaştırıldı. TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu ile Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri titiz çalışmalarla kaçak acente faaliyetlerine göz açtırılmıyor.
Kuşadası İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir emlakçı, alt katında bir turizm acentesi bulunmasına rağmen acenteciliğe soyundu. Arap ve İranlı birkaç kişiyi yol kenarında yerleştiren ve ilan asan emlakçı, yapılan ihbar üzerine bizzat Aydın il Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ahmet Demir ve TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Aydın tarafından denetlendi. Polis tarafından tutanak altına alınan kaçak acentecilik faaliyeti ile ilgili olarak 3 bin 500 lira para cezasına çarptırılan emlakçı, suçun tekrarlanması halinde ruhsat iptali gerçekleştirileceği ve hakkında suç duyurusunda bulunulacağı konusunda uyarıldı. Yol kenarındaki Arapça ve Farsça tur ilanları da kaldırıldı.
Kaçak seyahat acente faaliyetlerine yönelik denetimlerinin aralıksız sürdüğünü ve taviz vermeyeceklerini açıklayan Aydın İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ahmet Demir, baharın gelmesiyle yetkisiz kişilerin tur düzenlediğine dikkat çekti. Her gün yol denetimleri yaptıklarını ve pek çok kaçak turu önlediklerini vurgulayan Ahmet Demir, "Seyahat acentesi belgesi olmayan, yani TÜRSAB üyesi olmayan bazı kişi ye de kurumların tur düzenlemesi yasa dışıdır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için satın aldıkları turun bir seyahat acentesi tarafından düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmesi gerekiyor. Yaptığımız denetimlerde sigortasız, rehbersiz şekilde hiçbir yasaya uyulmadığını görüyoruz. TÜRSAB ile birlikte yaptığımız denetimlerde bu kaçak turları engellemek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
(ZH-MB-Y)

17.04.2017 08:59:04 TSI
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