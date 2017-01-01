YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydın'da hedef 25 bin istihdam

Aydın'da hedef 25 bin istihdam



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 'istihdam' seferberliğinden sonra harekete geçen İŞ-KUR Aydın İl Müdürlüğü yoğun bir çalışma temposu içine girdi. 2017 yılının sonuna kadar il genelinde 25 bin ek istihdam oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen İl Müdürü Rahmi Terzi, 1 Şubat 2017 tarihi itibariyle işverene sigorta ve prim desteği verildiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği ile kamu ve özel sektörde peş peşe yaşanan alımların ardından harekete geçen İŞKUR Genel müdürlüğü, işverenin yükünü hafifletici tedbirler aldı. Bu kapsamda bir dizi program gerçekleştiren Çalışma ve İş Kurumu Aydın Şube Başkanı Rahmi Terzi, 1 Şubat 2017'den itibaren sayı sınırlaması olmaksızın İŞ-KUR üzerinden işbaşı yapan tüm çalışanların aylık 773 liralık SGK prim ödemesini devletin karşılayacağını duyurdu.



İşveren Devlete Para Ödemeyecek

Sayı sınırlaması olmadan SGK'ya ödenen 773 TL'lik prim tutarının İŞKUR tarafından karşılanacağını ifade eden Terzi, bu teşvikin 31 Aralık 2017'ye kadar süreceğini belirterek; "Çalışma Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu'nun da gayretleriyle 1 Şubat 2017 itibariyle çalışma seferberliği başlatıldı. Artı istihdam teşvikimiz var. 1 Şubat 2017 tarihinden sonra İŞ-KUR üzerinden alacağınız tüm personelin 773 TL'lik SGK primini sayı sınırlaması olmadan biz karşılıyoruz. Tabi 2018'de bu devam eder mi bilmiyorum. Fakat edeceği yönünde görüşlerimiz var" dedi.



Bu uygulamadan hem işverenlerin hem çalışanların en üst sevide yararlanmasını tavsiye eden Terzi, Aydın için 25 bin artı istihdam hedefi koyduklarını kaydetti. İşverenlerin konu hakkında İŞKUR ile irtibata geçmesini isteyen Terzi, "Siz 1 kişi de alsanız 10 kişi de alsanız eğer İŞKUR'a kayıtlı elemanlar içerisinden almadıysanız bundan faydalanamazsınız. İŞ-KUR'un belirlediği insanları almak zorunda değilsiniz. Siz beğendiğiniz kişileri İŞ-KUR'a gönderir kayıt yaptırırsınız. İŞKUR'a talebinizi verirsiniz. Bu elemanların arasından alabilirsiniz" dedi.



İŞKUR'un sunduğu tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu hatırlatan Rahmi Terzi, "Özellikle incir işletmelerimizin bu teşviklerden son derece faydalanacaklarını düşünüyorum. Biz istiyoruz ki bütün işletmelerimiz bundan faydalansın. İşverenlerimizin burada biz rekabet edilebilirlik gücüne ciddi bir destek verdiğimizi düşünüyoruz. Yani masraflarını kısmak adına elemandan kısmak yerine, örneğin 5 elemanla çalışmak yerine 3 elemanla çalışıyordur. Bunu artık yapmasınlar" ifadelerini kullandı.

(MB-Y)



17.04.2017 09:01:49 TSI

NNNN

