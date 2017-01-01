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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Çevre bilinci kazandıran sergi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 09:28
Çevre bilinci kazandıran sergi
Çevre bilinci kazandıran sergi

(Fotoğraflı)

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta, her yaştan bireye çevre bilincini aşılamak ve bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla açılan sergi ilgi gördü.
Özel bir okul tarafından Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen sergide yer alan fotoğrafların üzerine yazılan mesajlarla çevre bilincinin ne kadar önemli olduğu vurgulandı.
Gün boyu süren etkinlikte sergilenen fotoğraflarla, "geri kazanılan 1 ton atık kağıdın 10 senede yetişebilecek 12 santimetre çapındaki 20 ağacın kesilmesini önlediği, tek bir sigara izmaritinin 7 metreküp deniz suyunu kirlettiği, bir plastik şişenin doğada 450 yılda kaybolduğu, deniz kaplumbağalarının poşetleri denizanası sanıp yediği için öldüğü" gibi çevre duyarlılığına dikkat çeken mesajlar verildi.
Etkinlikte ayrıca, çiçek desenli kıyafetleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı olan minik öğrenciler, söyledikleri şarkılarla izleyenlerden tam not aldı.
(ELF-Y)

17.04.2017 09:36:05 TSI
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