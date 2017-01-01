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Vali Demirtaş, vatandaşların sorunlarını dinledi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 09:43
Vali Demirtaş, vatandaşların sorunlarını dinledi
Vali Demirtaş, vatandaşların sorunlarını dinledi
- Demirtaş: "Dertlerinizi dinlemeye ve sorunlarınıza çözüm bulmaya geldik"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, muhtar ve vatandaş buluşmalarını Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi ile sürdürdü.
Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu'nun da bulunduğu buluşmada vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Vali Mahmut Demirtaş, "Muhtarlarımız ve siz değerli vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelip, talep ve beklentilerinizi dinlemeye büyük önem veriyor ve özen gösteriyoruz. Bugün de burada sizlerin dertlerinizi dinlemeye ve sorunlarınıza çözüm bulmaya geldik" dedi.
Mirzaçelebi ve Yeşilyuva mahalle muhtarlarının da olduğu buluşmada Gülpınar Mahallesi Muhtarı Tahir Yesin'den, mahallenin genel durumu ve yapılması gereken hizmetler hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, muhtarlıkta bir araya gelen vatandaşların da taleplerini dinledi.
Mahalle sakinlerinin elektrik kesintileri, uyuşturucu kullanımı, alt ve üst yapı eksiklikleri, ulaşım, eğitim, sağlık, evde bakım hizmetleri ve çeşitli alanlardaki beklentilerini dinleyen Vali Demirtaş, dile getirilen tüm talep ve beklentilerin yerine getirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gereken çalışmaların yapılacağını söyledi.
Vali Mahmut Demirtaş'ın, Gülpınar Mahallesi Muhtarlığını ziyareti, beklenen hizmetlerin irdelenmesi ve Mahalle Muhtarı Tahir Yesin ile vatandaşların ilgi ve duyarlılığından dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür mesajlarıyla son buldu.
(ELF-Y)

17.04.2017 09:52:07 TSI
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