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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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İtfaiyeciler arası voleybol turnuvası başladı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 09:45
İtfaiyeciler arası voleybol turnuvası başladı
İtfaiyeciler arası voleybol turnuvası başladı

(Fotoğraflı)

Fatih Keçe
ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 1. geleneksel voleybol turnuvası başladı.
Merkez ve ilçe itfaiye ekiplerinden oluşan 16 takımın katıldığı turnuva Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı binası bahçesindeki voleybol sahasında başladı.
Turnuvanın açılışını Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fahri Durukan ile İtfaiye Genel İdari Amiri Mustafa Dinçer yaptı.
Kıyasıya mücadeleye sahne olan turnuva, mayıs ayı ortasında sona erecek.
(FKE-Y)

17.04.2017 09:53:33 TSI
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