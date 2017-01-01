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Hisarcık'ta 'evet' kutlaması



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde referandum sonuçlarının ardından kutlama programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanındaki kutlama programı öncesinde ilçe merkezinde düzenlenen araç konvoyuna onlarca araç katıldı. Daha sonra ellerinde Türk Bayraklarıyla zaferi kutlamak için alanda toplanan coşkulu kalabalık slogan atarak müzik eşliğinde halay çektiler. Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Ak Parti İlçe Başkanı Salim Turası da kalabalığın coşkusuna iştirak etti.

Programda Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından alandaki kalabalığa hitaben bir konuşma yapan Ak Parti İlçe Başkanı Salim Turası, halkın verdiği yüzde 75 'Evet' oyuyla ilçenin yüzünü ağarttığını söyledi.

Turası,"Allah sizlerden razı olsun. Bizlere çok büyük sorumluluk verdiniz, çok yük yüklediniz. İnşallah Belediye Başkanımızla, teşkilatımızla ve sizlerle bu çıktığımız kutlu yolda ilçemiz ve köylerimiz için daha çok çalışacağız" dedi.

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan."İlçemiz referandumdan yüzünün akıyla çıkmış ve Kütahya'nın ilçeleri arasında en yüksek 'Evet' oyu sıralamasında ikinci olmuştur. Bu kutlu yola desteğinizden dolayı hepinizden Allah razı olsun. Bizler ayrıştırıcı değil, birleştiriciyiz. Bu nedenle referandumda 'Evet' verene de 'Hayır' verene de saygı duyuyoruz. Referandum çalışmalarımız süresince bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Ak Parti İlçe Teşkilatına, Gençlik ve Kadın Kollarına, İl Genel Meclisi ile Belediye Meclis Üyelerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra kurban kesilerek dua edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmaları alana kurulan dev ekrandan izlendi. Kutlama havai gösterisi ile sona erdi.(MA-EFE)



17.04.2017 10:02:39 TSI

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