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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Forum Erzurum, 23 Nisan'ı çocukların unutamayacağı bir etkinlikle kutlayacak

17 Nisan 2017 Pazartesi, 09:54
Forum Erzurum, 23 Nisan'ı çocukların unutamayacağı bir etkinlikle kutlayacak
Forum Erzurum, 23 Nisan'ı çocukların unutamayacağı bir etkinlikle kutlayacak

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Forum Erzurum, 21-22-23 Nisan tarihlerinde lisanslı bir çocuk gösterisi olan "Keloğlan Masalları"nı konuk ediyor. Üç gün sürecek bu eğlenceli etkinliğe, Erzurum ve çevre illerindeki tüm çocuklar ve aileleri ücretsiz olarak katılabilecek.
Erzurumluların buluşma noktası Forum Erzurum, çocuklara yönelik keyifli etkinliklerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da devam ediyor. Bu yıl pazar gününe denk gelen 23 Nisan kutlamaları kapsamında Forum Erzurum, çocuklar ve aileleri için çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.
21-22-23 Nisan tarihlerinde lisanslı bir çocuk gösterisi olan "Keloğlan Masalları"nı konuk edecek olan Forum Erzurum, reyting rekorları kıran "Keloğlan Masalları" adlı çizgi filmin animasyon gösterisini çocuklara canlı aktaracak.
Üç gün sürecek bu eğlenceli etkinliğe, Erzurum ve çevre illerindeki tüm çocuklar ve aileleri ücretsiz olarak katılabilecek.
(ERZ-AT-Y)

17.04.2017 10:02:42 TSI
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