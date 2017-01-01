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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Ortaca'da trafik kazası; 3 yaralı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 09:59
Ortaca'da trafik kazası; 3 yaralı
Ortaca'da trafik kazası; 3 yaralı

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza Kemaliye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ortaca istikametinden Dalyan istikametine seyir halinde olan Mehmet Can Dalmış idaresindeki 48 L 4999 plakalı otomobil ile Kemaliye Mahallesinde trafik ışıklarının olduğu kavşaktan Dalyan yoluna çıkan İbrahim Karabulut idaresindeki 34 AKR 26 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile her iki otomobilde yolun karşı tarafına savrulurken, araç sürücüleri Dalmış ve Karabulut ile Karabulut'un yanında yolcu olarak bulunan Hüseyin Çağlar Yıldırım yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılardan Karabulut ve Yıldırım'ı Ortaca Devlet Hastanesine, Dalmış'ı ise Yücelen Hastanesine sevk etti. Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kaza yerinde güvenlik önemli aldı. Kazayı haber alan yaralıların yakınları hastaneye akın etti. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
(CC-MB-Y)

17.04.2017 10:08:05 TSI
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