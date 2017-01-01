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Ziraat evlerine içme suyuna kavuşmaya devam ediyor

17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:01
Ziraat evlerine içme suyuna kavuşmaya devam ediyor
Ziraat evlerine içme suyuna kavuşmaya devam ediyor

(Fotoğraflı)

Mustafa Bektaş
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde uzun yıllardır içme suyu sıkıntısı çeken sulama göleti havzasında yaşayan vatandaşlar içme suyuna kavuşmaya devam ediyor.
Pazarlar belediyesi tarafından sulama göleti havzasında bulunan ziraat evlerine Ocak ayından itibaren temizlik ve içme suyu amacı ile ilçenin şebeke suyundan su verilmeye başlandığı ve Nisan ayından itibaren de Karşıyaka mevkisindeki ziraat evlerine su verilmeye başlandığı bildirildi.
Bu konuda açıklama yapan Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "İlçemizde bulunan sulama göleti havzasında bulunan ova harmanı mevkisindeki Ziraat evlerine temizlik ve içme suyu için ihtiyacı olan suyu Ocak ayından itibaren vermeye başlamıştık. Karşıyaka Mevkisindeki ziraat evlerine de su ulaşmasını da sağladık. Karşıyaka mevkisindeki meskenlere içme suyunu götürdük. Karşıyaka mevkisi için 7 bin metre 10 atülü içme suyu borusunu döşedik. Bu mevkide yaşayan vatandaşlarımız temizlik ve içme suyu için kullanılacak olan suya kavuştu. Belediyemiz Fen işleri personeli tarafından yapılan çalışmalar belediyemiz öz kaynakları ile yapıldı. Hizmetin vanasını açtık. hijyen ve insani ihtiyaçlarda kullanılması dileklerimle hayırlı olsun. Halkımız bizi, biz işimizi takip etmeye devam ediyoruz " dedi. (MB-EFE)

17.04.2017 10:09:23 TSI
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