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Osmanlıca Türkçesi ile bilgisayar kursları kayıtları devam ediyor

17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:02
Osmanlıca Türkçesi ile bilgisayar kursları kayıtları devam ediyor
Osmanlıca Türkçesi ile bilgisayar kursları kayıtları devam ediyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak 104 ayrı branşta Meslek ve Sanat Edindirme ve Eğitime Yardım kursu açtıklarını ancak en büyük ilgiyi Osmanlıca Türkçesi ile bilgisayar Kurslarının gördüğünü söyledi.
İki seviyeden oluşan kurslar herkese açık
Osmanlıca Türkçesini okuma ve yazma ile bilgisayar kursunun haftada iki gün olmak üzere toplam 150 ders saati olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç "Her iki kurs da her dönem büyük ilgi görmekte olan Osmanlıca Türkçesi Okuma ve Yazma Kursları için Belediyemiz adeta merkez oldu. Elinde dedesinden, ninesinden kitap, evrak ve belge olanlar artık bunları okuyup değerlendirmek istiyor. Bir bakıma nesil geçmişini merak ediyor. Geçmişini tanımak istiyor. Özellikle akademik çalışma yapan tarih bölümü öğrenciler derslerimize büyük ilgi gösteriyor. Bilgisayar kurslarımız ile bireyler artık işin bilimini öğrenmek istiyor. Çünkü her geçen gün bilgisayar ile yeni işlem ve program sayısı artıyor" dedi.
Necip Fazıl Kısakürek Sosyal ve Spor Tesislerinde
Geçen yıl Osmanlıca Türkçesi Okuma ve Yazma dersi alanların bu yıl ikinci kademede ders göreceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, ders saatleri ve haftalık ders programın kayıtların tamamlanmasından sonra belli olacağını kaydetti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, derslerin Necip Fazıl Kısakürek Sosyal ve Spor Tesislerinde verileceğini sözlerine ekledi.
(AÖ-Y)

17.04.2017 10:10:15 TSI
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