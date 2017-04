YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Osmanlıca Türkçesi ile bilgisayar kursları kayıtları devam ediyor

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak 104 ayrı branşta Meslek ve Sanat Edindirme ve Eğitime Yardım kursu açtıklarını ancak en büyük ilgiyi Osmanlıca Türkçesi ile bilgisayar Kurslarının gördüğünü söyledi.

İki seviyeden oluşan kurslar herkese açık

Osmanlıca Türkçesini okuma ve yazma ile bilgisayar kursunun haftada iki gün olmak üzere toplam 150 ders saati olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç "Her iki kurs da her dönem büyük ilgi görmekte olan Osmanlıca Türkçesi Okuma ve Yazma Kursları için Belediyemiz adeta merkez oldu. Elinde dedesinden, ninesinden kitap, evrak ve belge olanlar artık bunları okuyup değerlendirmek istiyor. Bir bakıma nesil geçmişini merak ediyor. Geçmişini tanımak istiyor. Özellikle akademik çalışma yapan tarih bölümü öğrenciler derslerimize büyük ilgi gösteriyor. Bilgisayar kurslarımız ile bireyler artık işin bilimini öğrenmek istiyor. Çünkü her geçen gün bilgisayar ile yeni işlem ve program sayısı artıyor" dedi.

Necip Fazıl Kısakürek Sosyal ve Spor Tesislerinde

Geçen yıl Osmanlıca Türkçesi Okuma ve Yazma dersi alanların bu yıl ikinci kademede ders göreceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, ders saatleri ve haftalık ders programın kayıtların tamamlanmasından sonra belli olacağını kaydetti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, derslerin Necip Fazıl Kısakürek Sosyal ve Spor Tesislerinde verileceğini sözlerine ekledi.

17.04.2017

