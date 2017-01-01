YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Motosiklet hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

Motosiklet hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada motosiklet hırsızlığı tespit edilen iki kişi yakalandı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada, Cami Cedit Mahallesi Tataroğlu Sokak üzerinde bulunan motosikleti çaldığı tespit edilen O.E.(23) ve O.Y.(16 ) yakalandı. Yakalanan şahısların emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldıkları mahkeme tarafından hırsızlık suçundan tutuklanan iki şahıs E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(COŞ-AÖ-Y)



17.04.2017 10:11:19 TSI

NNNN

