17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Motosiklet hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:03
Motosiklet hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada motosiklet hırsızlığı tespit edilen iki kişi yakalandı.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada, Cami Cedit Mahallesi Tataroğlu Sokak üzerinde bulunan motosikleti çaldığı tespit edilen O.E.(23) ve O.Y.(16 ) yakalandı. Yakalanan şahısların emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldıkları mahkeme tarafından hırsızlık suçundan tutuklanan iki şahıs E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
(COŞ-AÖ-Y)

17.04.2017 10:11:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Nevşehir'de oy sayma işlemi tamamlandı
YEREL

NEVŞEHİR'DE OY SAYMA İŞLEMİ TAMAMLANDI
AK Parti Nevşehir milletvekilleri oylarını kullandı
YEREL

AK PARTİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ OYLARINI KULLANDI
Nevşehir Belediye Başkanı Ünver, oyunu kullandı
YEREL

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÜNVER, OYUNU KULLANDI
AK Parti İl Başkanı Tanrıver oyunu kullandı
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANI TANRIVER OYUNU KULLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Partili Cumhurbaşkanı ve HSK hemen yürürlüğe girecek
GÜNDEM

BU İKİ MADDE HEMEN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

 1
  • 2 Referandum bitti, işte dolarda ilk rakamlar
  • 3 ABD'den referandum sonucuna ilişkin açıklama
  • 4 İstanbul ve İzmir'de referandum protestosu