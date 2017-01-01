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Dişlerde acil durumlara dikkat

17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:05
Dişlerde acil durumlara dikkat
Dişlerde acil durumlara dikkat

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Diş hekimi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ateş, braketlerin yerleştirilmesinden sonra oluşan diş ağrısına dikkat çekerek, "Özellikle yemek yerken dişlerinizde sızlama tarzı ağrılar oluşabilir. İlk 1 ay tedaviye alışma sürecidir." dedi.
Sarıyer Ortodonti Diş Kliniğinden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ateş, braketlerin yerleştirilmesinden sonra oluşan diş ağrısı hususunda şöyle konuştu:
"Bu dönemde eğer ağrılarınız mevcutsa yumuşak gıdalar tüketmeye çalışın. Ağrıya hassas bireylerde ağrı daha fazla hissedilecektir. Bu durumda Aspirin hariç herhangi bir ağrı kesici kullanarak geçici olan diş ağrısını giderebilirsiniz. Braketler yerinden çıkmış ve tel üzerinde oynuyorsa mumla tele sabitleyin ve diş hekiminizden randevu alın. Braketiniz düştüyse düşen parçayla birlikte diş doktorunuza gidin. Diş etlerine, yanağa ya da dile takıldığı için teli kesinlikle çıkarmayın, hemen doktorunuza gidin. Rahatsızlık vermeyen gevşemiş yada kırıImış gereçler için acil müdahale gerekmeyebilir."
Diş hekimi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ateş, kırık diş konusunda, "Bölgeyi ılık su ile temizleyin, yaralı yüz bölgesine soğuk kompres uygulayın, kırık diş parçalarını çıkarın, diş doktorunuzdan randevu alın. Eğer daimi dişiniz düştüyse, dişi üst tarafından tutacak şekilde elinize alın, kesinlikle kök ucundan tutmayın. Durulayın ancak gereğinden fazla temizleyip dokunmayın. Dişi çıktı yuvasına yerleştirin ve temiz bir gazlı bez ile yerinde kalmasını sağlayın. Dişi yuvasına yerleştiremezseniz su veya süt dolu bir bardak içine koyun. Zaman çok önemli olduğu için doktorunuza görününüz." diye konuştu.
Diş hekimi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ateş, diş ağrısına uygulanacak tedavi yöntemleri hakkında şunları söyledi:
"Ağrı yan dişi doğru tespit ettikten sonra etrafını dikkatlice temizleyin. Diş aralarında yiyecek artıkları kalmış olabilir, bunları temizlemek için ılı k tuzlu su ile ağzınızı çalkalayın. Ağrıyan dişin üzerine veya diş etine hiçbir zaman aspirin veya benzeri ağrıyı dindireceğine inandığınız ilaçları koymayın. Ağrı devam edip yüzünüzde şişlik oluştuysa o bölgeye soğuk kompres uygulayın. Bunlar geçici olarak sizi rahatlatacaktır. Yaralanmış bölgeye buz uygulayın. Kanama varsa durdurmak için gazlı bez ya da temiz bir bez ile sıkıca ama yavaş bir şekilde baskı uygulayın. Kanama baskıyla durmuyorsa ve 15 dakikadan fazla devam ediyorsa, acilen doktorunuzu arayın. Muhtemel Çene Kırığı Durumunda Çene yaralanması durumunda bir havlu, kravat ya da mendil ile ağız kapalı olacak şekilde çeneyi bağlayın. Hemen bir acil servise gidin.
Bir parça gazlı bezi katlayıp kanayan bölgeye yerleştirin. 15 dakika boyunca gazlı bezi o şekilde tutun, eğer kanama devam ederse diş hekiminize görünün. İlaçlar genellikle geçici bir rahatlama sağlarlar. Eğer ağrı devam ederse, diş hekiminize görünün. Ortodontik tedaviler, hasta ve hekim işbirliği gerektiren tedavilerdir. Ortodontik kontroller 21-30 günler arasında yapılır. Bu süre zarfında hastanın tedavisinin devamlılığını sağlamak için dikkat etmesi gereken durumlar vardır."
(ERZ-AA-Y)

17.04.2017 10:13:16 TSI
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