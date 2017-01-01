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Servet Kuş; "Kazanan Milletimiz olmuştur"



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Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Ak Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş, referandum sonuçlarının ardından durum değerlendirmesinde bulundu.

Ak Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş; "Türkiye genelinde yüzde 51'lik oranla evet oyu verilerek halkın iradesi tecelli etmiştir ve kazanan milletimiz olmuştur. Gerek şehrimizde, gerekse ülke genelinde 'evet' oylarıyla yeni sistemi destekleyen milletimizden Allah razı olsun. Referandum dün itibarıyla sona erdi. Artık evet veya hayır diyen tüm halkımızı ayırmadan birlik, beraberlik içerisinde yeni Türkiye'yi, güçlü Türkiye'yi inşa etmek için var gücümüzü kullanma zamanıdır. Referandum sonuçlarının ardından ülkemiz üzerinde kötü emelleri olanların açıklamalarını hep beraber gördük. Halkımızda bu hainlere en güzel cevabı demokratik hakkını kullanarak vermiştir. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz var ve bunları gerçekleştirmek için canla başla çalışacağız. Yeni Türkiye için bugün büyük bir mesafe kat ettik ve yarın için daha fazla çalışacağız" diye konuştu.

(EÖ-MB-Y)



17.04.2017 10:19:10 TSI

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