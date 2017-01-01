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Obezite ömrü kısaltıyor

- Prof. Dr. Birol Özer: "Hafif obezlerde ömür kısalması kabaca 2 ila 4 yıl iken, ciddi obezlerde 10 yıla kadar çıkıyor"



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ADANA (İHA) - Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin, toplum sağlığını ilgilendiren konularda halkı ilk elden bilgilendirmek amacıyla düzenlediği "Doktoruma Soruyorum" toplantılarının ikincisi "Obezite" üzerine oldu.

"Kanser" konusunun işlendiği ilk toplantının ardından ikinci toplantıda vatandaşlar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sağlık problemlerinden biri haline gelen obezite ile ilgili merak ettikleri her şeyi konunun uzmanlarına sorma imkanı buldu.

Gastroen Prof. Denteroloji Bölümünden Prof. Dr. Birol Özer, Genel Cerrahi Bölümü'ndr. Tarık Zafer Nursal, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Okan Sefa Bakıner, Aile Hekimliği Bölümü'nden Doç. Dr. Kürşat Özşahin, Çocuk Endokrinoloji Bölümünden Doç Dr. Özlem Sangün, Diyetisyen Havva Eda Doğuş ve Fizyoterapist Güneş Akgündüz, soru-cevap şeklinde gerçekleşen toplantıda, obezitenin yol açtığı sağlık sorunları ve tedavi yöntemlerini anlattı.



Ölüm riskini artırdığı 2300 yıldır biliniyor

Aynı zamanda Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi olan Prof. Dr. Birol Özer, önemli bir halk sağlığı problemi olan obezitenin geçmişinin milattan önce 300'lü yıllara kadar uzandığını ifade etti. Obezitenin hem ölüm riskini hem de hastalık riskini artırdığının 2300 yıldır bilindiğine dikkat çeken Özer, ilerleyen zaman dilimi içerisinde bunun sıklığının da arttığını kaydetti.



Obezite, 200'den fazla hastalıkla ilişkili

İlk insanlar son derece çelimsiz ve zayıf iken, tarım toplumuna geçilince üretmeyi öğrenen insanoğlunun kendini daha da geliştirdiğini ifade eden Özer, "En önemli keşif ise glutenin yani buğdayın bulunması olmuş. Buğday bulunduktan sonra gıda tüketimi çok artıyor. Ve insan biraz daha gelişmeye başlıyor. Günümüzde hepimiz biliriz Kuzey Avrupa ve Amerika kıtasında insanlar daha iridir, buğday üretiminin daha az olduğu Afrika ülkelerinde ise biraz daha çelimsiz. Tüketimin artması beraberinde obeziteyi getirmiş. Biz bugün biliyoruz ki 200'den fazla hastalık obeziteyle ilgili ve bugün şunu da biliyoruz; obez insanlar obez olmayan insanlara göre daha az yaşıyor" dedi.



10 yıla kadar ömrü kısaltıyor

Burada kilo düzeyinin de etkisinin olduğunu kaydeden Prof. Dr. Birol Özer, "Hafif obezlerde ömür kısalması kabaca 2 ila 4 yıl iken, ciddi obezlerde 10 yıla kadar çıkıyor. Gerçekten bu çok önemli bir halk sağlığı problemi. Bugün Sağlık Bakanlığı da bu konuda çok ciddi girişimlerde bulunuyor" diye konuştu.

Obezite ile mücadelenin bir ekip işi olduğunun da altını çizen Özer, "Obezite, sadece bir kişinin yetebileceği bir konu değil. Onun için bizim kliniğimizde hastaların tedavisi bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor" dedi.

(ELF-Y)



17.04.2017 10:25:17 TSI

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