YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydın'da ekşilik böceğine karşı uygulamalı eğitim

Aydın'da ekşilik böceğine karşı uygulamalı eğitim



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde incir bahçelerinde ekşilik böceklerine karşı uygulamalı eğitim yapıldı.

Nazilli'nin Bozyurt Mahallesinde incir bahçelerinde ekşilik böceklerinin zararı ve mücadelesi ile ekşilik böceği çekici yem tuzaklarının kullanımı konulu uygulamalı eğitim yapıldı. Yapılan eğitime Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürleri ve teknik personeli, İlçe ziraat odası başkanları ve incir üreticileri katıldı.

Ekşilik böceklerinin incirde, gerek bahçe gerekse depolarda meyve de kalite ve ürün kaybına yol açarak önemli zararlar oluşturdukları belirtildi. Doğrudan yaptıkları bu zararın yanı sıra başta Aflotoksini oluşturan etmenler olmak üzere meyve içi ekşimelerine ve çürümelerine yol açan pek çok zararlı hastalık etmenlerini de, meyveden meyveye bulaştırarak incirde çok önemli zararlara yol açtıkları anlatıldıktan sonra, uygulamalı olarak ekşilik böceği çekici yem tuzağının kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitimin düzenlendiği bahçeye hazırlanan ekşilik böceği çekici yem tuzaklar asıldı.

Soru-cevap bölümünden sonra eğitim sonlandı.

(OD-MB-Y)



17.04.2017 10:33:07 TSI

NNNN

