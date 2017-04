YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sekmen: "Erzurum milli iradenin güven ve istikrar şehridir"

Sekmen: "Erzurum milli iradenin güven ve istikrar şehridir"



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Devletine ve milletine gönülden bağlı olan serhatlar kenti Erzurum, milli iradenin güven ve istikrar şehridir" dedi. Referandumda yüzde 74.5'lik oyla büyükşehirler arasında Türkiye birincisi olan Erzurum'un yeni bir demokrasi destanı yazdığını ifade eden Başkan Sekmen, "Tarihin her bir döneminde devletinin ve milletinin yanında olan Erzurum yine kendisine yakışanı yaparak sandıktan zaferle ayrıldı. 15 Temmuz'da milli iradeye sahip çıkan bu mübarek şehir, 16 Nisan'da da üzerine düşeni bir kez daha yerine getirerek adeta ikinci bir demokrasi destanını yazdı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına basan, onu yürekten ve gönülden seven bu aziz şehir bizim yüzümüzü AK eyledi" dedi.

"Erzurum siyasetin parametresidir"

Şehrin ülke siyasetinin parametresi olduğunu ifade eden Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Erzurum, Türkiye'nin sade şehirlerinden biri değildir. Erzurum siyasetin parametresidir. Erzurum, milli iradenin güven ve istikrar şehridir. Erzurum, Cumhuriyetimizi kuran bir vilayettir. Erzurum'dan çıkan sonuç her daim Türkiye'nin kaderini belirler. İşte bu özelliklere sahip olan bu şehir, 15 Temmuz'da nasıl ki tek yürek ve tek vücut olarak Anadolu'daki milyonlarca insana ilham kaynağı olduysa, nasıl ki Ay Yıldızlı bayrağımıza sancak olduysa, nasıl ki bu vatan toprağına sahip çıktıysa 16 Nisan'da da 'Devlet-i Ebed-Müddet' için, aziz milletimizin bekası için sandıkta gerekeni yaptı."

"Erzurum vatan, vatan da Erzurum demektir"

Başkan Mehmet Sekmen, "Zaferler şehri Erzurum'la gurur ve onur duyuyorum" diye konuştu. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstiklal ve İstikbal mücadelesinde bize özündeki o vatan sevdasını gösteren Erzurum, hürriyeti ve egemenliği için canını feda etmekten asla çekinmez. Bizi biz yapan değerlerin ortak adı ve vatan davasının ana fikri olan Erzurum, devlet ve millet birlikteliğinin en önemli mihenk taşıdır. Esarete baş eğmeyen insanların yaşadığı bu topraklarda vatan, devlet, millet ve bayrak sevgisi her şeyin ötesindedir. İşte böylesine güzellikleri barındıran bu kale şehrin bir ferdi olmaktan, kahraman Dadaşlara hizmet etmekten büyük bir onur duyuyorum. Erzurumlu olmaktan gurur duyuyorum. Cenab-ı Allah'a hamd olsun. Şu bir gerçektir; 'Erzurum Vatan, Vatan da Erzurum' demektir."

Teşekkürler Erzurum

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, referandumda büyük bir teveccüh gösteren Erzurumlulara şükranlarını sundu. Başkan Sekmen, "Hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Dadaş vakarını bir kez daha gösterdi. Halkımıza saygı, sevgi ve en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Teşekkürler Erzurum" ifadesini kullandı. Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Referandum çalışmaları kapsamında bu güzel takımın kaptanı olan Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ'a, Milletvekillerimize, İl Başkanımıza, gece gündüz demeden canla başla görev yapan ve mensubu olmaktan onur duyduğum AK Kadrolara, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli mensuplarına, belediye başkanlarımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum."

(ERZ-AA-Y)



17.04.2017 10:35:39 TSI

NNNN