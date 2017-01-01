17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sekmen: "Erzurum milli iradenin güven ve istikrar şehridir"

17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:27
Sekmen: "Erzurum milli iradenin güven ve istikrar şehridir"
Sekmen: "Erzurum milli iradenin güven ve istikrar şehridir"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Devletine ve milletine gönülden bağlı olan serhatlar kenti Erzurum, milli iradenin güven ve istikrar şehridir" dedi. Referandumda yüzde 74.5'lik oyla büyükşehirler arasında Türkiye birincisi olan Erzurum'un yeni bir demokrasi destanı yazdığını ifade eden Başkan Sekmen, "Tarihin her bir döneminde devletinin ve milletinin yanında olan Erzurum yine kendisine yakışanı yaparak sandıktan zaferle ayrıldı. 15 Temmuz'da milli iradeye sahip çıkan bu mübarek şehir, 16 Nisan'da da üzerine düşeni bir kez daha yerine getirerek adeta ikinci bir demokrasi destanını yazdı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına basan, onu yürekten ve gönülden seven bu aziz şehir bizim yüzümüzü AK eyledi" dedi.
"Erzurum siyasetin parametresidir"
Şehrin ülke siyasetinin parametresi olduğunu ifade eden Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Erzurum, Türkiye'nin sade şehirlerinden biri değildir. Erzurum siyasetin parametresidir. Erzurum, milli iradenin güven ve istikrar şehridir. Erzurum, Cumhuriyetimizi kuran bir vilayettir. Erzurum'dan çıkan sonuç her daim Türkiye'nin kaderini belirler. İşte bu özelliklere sahip olan bu şehir, 15 Temmuz'da nasıl ki tek yürek ve tek vücut olarak Anadolu'daki milyonlarca insana ilham kaynağı olduysa, nasıl ki Ay Yıldızlı bayrağımıza sancak olduysa, nasıl ki bu vatan toprağına sahip çıktıysa 16 Nisan'da da 'Devlet-i Ebed-Müddet' için, aziz milletimizin bekası için sandıkta gerekeni yaptı."
"Erzurum vatan, vatan da Erzurum demektir"
Başkan Mehmet Sekmen, "Zaferler şehri Erzurum'la gurur ve onur duyuyorum" diye konuştu. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstiklal ve İstikbal mücadelesinde bize özündeki o vatan sevdasını gösteren Erzurum, hürriyeti ve egemenliği için canını feda etmekten asla çekinmez. Bizi biz yapan değerlerin ortak adı ve vatan davasının ana fikri olan Erzurum, devlet ve millet birlikteliğinin en önemli mihenk taşıdır. Esarete baş eğmeyen insanların yaşadığı bu topraklarda vatan, devlet, millet ve bayrak sevgisi her şeyin ötesindedir. İşte böylesine güzellikleri barındıran bu kale şehrin bir ferdi olmaktan, kahraman Dadaşlara hizmet etmekten büyük bir onur duyuyorum. Erzurumlu olmaktan gurur duyuyorum. Cenab-ı Allah'a hamd olsun. Şu bir gerçektir; 'Erzurum Vatan, Vatan da Erzurum' demektir."
Teşekkürler Erzurum
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, referandumda büyük bir teveccüh gösteren Erzurumlulara şükranlarını sundu. Başkan Sekmen, "Hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Dadaş vakarını bir kez daha gösterdi. Halkımıza saygı, sevgi ve en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Teşekkürler Erzurum" ifadesini kullandı. Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Referandum çalışmaları kapsamında bu güzel takımın kaptanı olan Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ'a, Milletvekillerimize, İl Başkanımıza, gece gündüz demeden canla başla görev yapan ve mensubu olmaktan onur duyduğum AK Kadrolara, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli mensuplarına, belediye başkanlarımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum."
(ERZ-AA-Y)

17.04.2017 10:35:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Dişlerde acil durumlara dikkat
YEREL

DİŞLERDE ACİL DURUMLARA DİKKAT
Forum Erzurum, 23 Nisan'ı çocukların unutamayacağı bir etkinlikle kutlayacak
YEREL

FORUM ERZURUM, 23 NİSAN'I ÇOCUKLARIN UNUTAMAYACAĞI BİR ETKİNLİKLE KUTLAYACAK
Erzurum'da &quot;evet&quot; coşkusu
YEREL

ERZURUM'DA "EVET" COŞKUSU
&quot;Bugün teröristlerin kafasını ezme günüdür&quot;
YEREL

"BUGÜN TERÖRİSTLERİN KAFASINI EZME GÜNÜDÜR"
&quot;Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler muvaffak olamadılar&quot;
YEREL

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESMEK İSTEYENLER MUVAFFAK OLAMADILAR"
Karşılaştırmalı analiz: Erzurum
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: ERZURUM
Aydemir oyunu Karayazı'da kullandı
YEREL

AYDEMİR OYUNU KARAYAZI'DA KULLANDI
Deligöz oyunu Oltu'da kullandı
YEREL

DELİGÖZ OYUNU OLTU'DA KULLANDI
Kendi yerine atılan imza nedeniyle oy kullanamadı
YEREL

KENDİ YERİNE ATILAN İMZA NEDENİYLE OY KULLANAMADI
İl Başkanı Öz, oyunu kullandı
YEREL

İL BAŞKANI ÖZ, OYUNU KULLANDI
Erzurum Halk Sağlığı Müdürü Uçar:
YEREL

ERZURUM HALK SAĞLIĞI MÜDÜRÜ UÇAR:
Mehmetçik yaşlı vatandaşı sandığa kucağında götürdü
YEREL

MEHMETÇİK YAŞLI VATANDAŞI SANDIĞA KUCAĞINDA GÖTÜRDÜ
Oy kullanmaya giden dedeye jandarma desteği
YEREL

OY KULLANMAYA GİDEN DEDEYE JANDARMA DESTEĞİ
Erzurum'da 'rock' gece
YEREL

ERZURUM'DA 'ROCK' GECE
Sağlık Bakanı Akdağ oyunu Erzurum'da kullandı
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ OYUNU ERZURUM'DA KULLANDI
Başkan Sekmen, oyunu eşi ile birlikte kullandı
YEREL

BAŞKAN SEKMEN, OYUNU EŞİ İLE BİRLİKTE KULLANDI
Doğu Anadolu'da sıcak hava
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SICAK HAVA
Oltulular referandum oylamasına ilgi gösteriyor
YEREL

OLTULULAR REFERANDUM OYLAMASINA İLGİ GÖSTERİYOR
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
EN ÇOK OKUNANLAR
Partili Cumhurbaşkanı ve HSK hemen yürürlüğe girecek
GÜNDEM

BU İKİ MADDE HEMEN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

 1
  • 2 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...
  • 3 Bu besinler göz rengini değiştiriyor!
  • 4 Bu haberi aynasız okumayın! Her organın boyu...