Tuşba'da 'Değerlerimiz Geleceğimizdir' eğitimi

VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Belediyesinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlediği 'Değerlerimiz Geleceğimizdir' eğitim programının 7.'si gerçekleştirildi.

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ilçedeki öğrencilere yönelik alanında uzman bir konuğun bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaştığı 'Değerlerimiz Geleceğimizdir' programı, bu hafta yoğun istek üzerine İpekyolu ilçesindeki bir kolejde gerçekleştirdi. Programa Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü M. Nuri Bekiroğlu, okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Programın bu haftaki konuğu olan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, öğrencilerle 'Başarı ve Özgüven' konusunda bir söyleyişi gerçekleştirdi. Kendi hayatından öğrencilere somut örneklerde bulunan Başkan Özgökçe, geçmişte eğitim alanında yaşanan sorun ve sıkıntılara değindi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetleri ile eğitim ve öğretimin dünya standartlarına ulaştığını vurgulayan Başkan Özgökçe, "Bugün burada olmamızın çok önemli sebepleri var. Bu önemli okulda siz değerli gençlerimizle buluşmayı nasip ettiği için Rabbimize şükrediyoruz. Bizler yerel yönetimler olarak her şeyi yaparız. Parklar, yollar, altyapı ve üst yapıları yaparız. Ancak bunları yaparken en çok keyif aldığımız ve kendimizi mutlu hissettiğimiz işte bu şekilde insanlarla bir arada olduğumuz eğitim programlarıdır. Özellikle akademik seviyeyi ve eğitimin değerlerini arttırmak için bugün burada sizlerle birlikteyiz. 'Değerlerimiz Geleceğimizdir' dediğimiz programlar gerçekten çok önemlidir. Değerleri olmayanların geleceği de olmaz. Bizler yerel yöneticiler olarak gençlerimizi her yaşta önemsiyoruz ve sizlere hizmet için gece gündüz çalışıyoruz. Bu programlar kapsamında sizlere ve sizin gibi geleceğimiz olan öğrencilerimize her hafta, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün düzenlediği programlarla akademisyenleri, alanında uzman kurum kuruluş müdürlerini, her hafta sizlerle bir araya getiriyoruz. Bakın gençler, ağaç yaşken eğilir. İyi karakterli bireyler yetiştirmek, temel değerleri pekiştirmek, öğrencilerin kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamak, öğrencilerin kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek, karakter ve değerler eğitiminin ailede ve okulla bir şekilde işleyişini sağlamak amacıyla bugün buradayız. Bizler de sizlerin geleceğe daha sağlam adımlarla yetişmenize ve gelecekte daha başarılı olmanız için genç yaşta alacağınız her eğitimin ve öğretimde sizlere ön ayak olmaya çalışıyoruz. Bugün burada sizlerle olduğum için mutluluk duyuyorum, hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Programın ardında Başkan Özgökçe'ye bir buket çiçek hediye edildi. Başkan Özgökçe de kendisine hediye edilen çiçeği yakın zamanda annesini kaybeden bir öğrenciye hediye etti. Program, Başkan Özgökçe'nin öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

17.04.2017 10:42:31 TSI

