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Başkan Çelik, referandum sonuçlarını değerlendirdi, "Demokrasi Tarihimizin Dönüm Noktası"



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KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, referandum sonuçlarını AK Parti İl Başkanlığı'nda değerlendirdi. Başkan Çelik, referandum sonuçlarının yüzyıllık demokrasi tarihimizin dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, referandum sonrası seçim sonuçlarını AK Parti İl Başkanlığı'nda takip etti. Başkan Mustafa Çelik, İl Başkanlığı'nda yaptığı değerlendirmede "45 günlük kampanya sürecinde bakan gözlerden, sıkılan ellerden Kayseri'nin kanaatini ve açık ara evet çıkacağını biliyorduk. Sonuçta Kayseri'de Hayır'ın iki katı evet çıktığını söyleyebiliriz" dedi. Yüzyıllık demokrasi tarihinde bir dönüm noktası yaşandığını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, "İlk defa sivil bir meclis sivil bir anayasa yaptı. İnşallah Türkiye'yi çok daha hızlı geliştirecek bir sistem geldi. Sonuçların ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, sonuçlar açıklandıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla AK Parti İl Binası önünde ve Cumhuriyet Meydanı'nda halkla bir araya geldi. Yapılan konuşmalarda Kayseri halkına teşekkür edildi.

(AÖ-Y)



17.04.2017 10:45:43 TSI

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