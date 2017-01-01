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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Uşak iş dünyasının patronu referandumu değerlendirdi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:40
Uşak iş dünyasının patronu referandumu değerlendirdi
Uşak iş dünyasının patronu referandumu değerlendirdi

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, 16 Nisan Pazar günü yapılan Anayasa Referandum oylamasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Kandemir, yazılı olarak yaptığı açıklamada şunları belirtti; "Bugün Anayasa değişikliğine halkoylaması ile evet sonucu çıktı. Milletimizin kararı ile çıkan sonucun birliğimizi, beraberliğimizi ve ekonomimizi daha da güçlendirmesini diliyorum. Ortak geleceğimize hep birlikte odaklanarak ülkemiz için üretmeye, değer katmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile de Hakkari'de şehit olan hemşehrimiz Binbaşı Kürşat Selim Şenol'a Allah (cc)'tan rahmet, kederli ailesi ve dostlarına sabır diliyorum"
(EÖ-MB-Y)

17.04.2017 10:48:47 TSI
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