YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehitlerin isimleri okullara verildi

Şehitlerin isimleri okullara verildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde farklı tarihlerde şehit düşen iki Fatsalı askerin ismi, okullara verildi.

Şırnak'ın Çırav Dağı Risor mevkisinde 12 Ekim 2016'da PKK'lı teröristler girdiği çatışmada mücadele ederek, şehadete eren Uzman Onbaşı Sercan Öklük ve 26 Ocak 2017 tarihinde El Bab'daki çatışmada şehit düşen uzman çavuş Kerem Çalışkancı'nın isimleri Fatsa'da iki ayrı okulda isimleri yaşatılacak.

Bu çerçevede, Dolunay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ismi, Şehit Uzman Onbaşı Sercan Öklük Lisesi, Dolunay Ortaokulunun ismi ise Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı Ortaokulu olarak değiştirildi.

(AA-SLH-Y)



17.04.2017 10:49:37 TSI

NNNN

