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Doğu Akdeniz'de referanduma katılım oranı arttı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:42
Doğu Akdeniz'de referanduma katılım oranı arttı
- MHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı çıkaran Adana ve Mersin'de 'hayır' oyları öne çıktı

Nuri Pir
ADANA (İHA) - Adana, Osmaniye, Mersin, Kahramanmaraş ve Hatay'da anayasa değişikliğine yönelik oylamalarda 2010 yılına kıyasla evet/hayır tercihlerinde büyük oranda değişiklikler görülmezken, katılım oranında artış görüldü.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği, Türkiye genelinde resmi olmayan rakamlara göre yüzde 51,4 'evet' oyuyla kabul edildi.
2010 yılındaki anayasa referandumuna göre katılım oranlarının Mersin'de yüzde 15, Adana'da yüzde 14, Hatay'da yüzde 5, Kahramanmaraş'ta yüzde 4, Osmaniye'de ise yüzde 2 arttığı görüldü.
2010 referandumu sadece Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekillerinin önerisiyle gerçekleştirilirken 2017 referandumunda AK Parti'ye MHP de destek verdi. Halkın evet/hayır tercihlerinin her iki seçimde de büyük oranda değişmediği anlaşıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Hüseyin Sözlü'nün 2014 yerel seçimlerinde yüzde 33.6, Burhanettin Kocamaz'ın yüzde 33.1 oy alarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği Adana ve Mersin'de 2017 referandumunda 'hayır' tercihinin öne çıkması dikkat çekti.
2010 / 2017 anayasa referandumuna ilişkin rakamlar ise şöyle:
Adana
- Katılım oranı: yüzde 72 / 86
- Evet: yüzde 43.86 / 41.8
- Hayır: yüzde 56.13 / 58.2
Osmaniye
- Katılım oranı: yüzde 83 / 85
- Evet: yüzde 53.42 / 57.8
- Hayır: yüzde 46.57 / 42.2
Mersin
- Katılım oranı: yüzde 72 / 87
- Evet: yüzde 32.16 / 36.0
- Hayır: yüzde 62.83 / 64.0
Kahramanmaraş
- Katılım oranı: yüzde 83 / 87
- Evet: yüzde 79.39 / 74.0
- Hayır: yüzde 20.60 / 26.0
Hatay
- Katılım oranı: yüzde 82 / 87
- Evet: yüzde 48.25 / 45.6
- Hayır: yüzde 51.74 / 54.4
(NPR-Y)

17.04.2017 10:50:39 TSI
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