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Sahte Zeytinyağı'na karşı tüketicilere uyarı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilisli Zeytinyağı üreticisi Şerif Mercimek sahte zeytinyağına karşı vatandaşları uyardı.

Kilis'in önde gelen zeytin üreticilerinden Şerif Mercimek, piyasada bulunan sahte zeytinyağlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade ederek, "Zeytinyağının kendisine has kokusu ve niteliği vardır, tabiatın mucizesidir. Kilis, zeytinyağında bir markadır. Çünkü bölgeye has özellikleri, ona bu avantajı sunar. Bu yüzden markamızı korumak için sahteciliğe karşı bir mücadele içinde olmalıyız. Zeytinyağının İnsan vücuduna birçok faydası var. Bunların başında ise sindirimi kolaylaştırması geliyor. Ancak piyasada kalitesi çok düşük olan ya da zeytinyağıyla alakası olmayan yağlar var. Vatandaşlar bunlara dikkat etsinler. Sağlıklı besleneceğiz derken, sağlıklarından olmasınlar"dedi. Vatandaşların güvendikleri yerlerden belirli satış merkezlerinden zeytinyağı almalarını gerektiğini vurgulayan Mercimek, "Gerçek zeytinyağının rengi, tam olarak sarı olur. Ancak günümüzde zeytinyağına hile yapanlar bir şekilde rengini tutturuyor. Bu yüzden gerçek zeytinyağını ayırt etmek için farklı yollara bakmak gerekiyor. Gerçek zeytinyağı oda sıcaklığında tamamen sıvı olurken, sıfır derece civarında yoğunlaşıyor. Eksi 6 derece civarında ise donmaya başlıyor. Bu ısı da kalan zeytinyağı tamamen donmuyorsa içinde karışım yağ vardır. Anlamanın diğer bir yolu da dibi koyu renkli bir kap alıp içine biraz su koyup, üstüne de 1-2 milimetre kadar zeytinyağı dökmek. Bunu yapınca suyun yüzünde gökkuşağı gibi renkler çıkıyorsa onda makine yağı ya da başka çeşit yağların karışımı vardır" diye konuştu.

(MAD-SD-Y)



17.04.2017 10:51:07 TSI

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