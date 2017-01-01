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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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156 hasta sandığa götürüldü

17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:43
156 hasta sandığa götürüldü
156 hasta sandığa götürüldü

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - İl Sağlık ve Halk sağlığı Müdürü Dr. Turgay Happani, 156 hastanın sandığa götürülerek oy kullanmasının sağlandığını söyledi.
Dr. Happani, Anayasa Değişikliği Halk oylamasında evde yatan hastaların oy kullanabilmesi için Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğü görevini eksiksiz bir şekilde yerine getirdiğini ifade ederek, "Kilis Devlet Hastanesi ile Halk Sağlığı Müdürlüğümüze müracaatta bulunan 156 hasta bu hizmetten faydalanmıştır. Görev alan tüm personellerimize teşekkür ediyorum" dedi.
(MAD-SD-Y)

17.04.2017 10:51:36 TSI
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