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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Öğrenciler Gazipaşa Devlet Hastanesi'ni gezdi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:44
Öğrenciler Gazipaşa Devlet Hastanesi'ni gezdi
Öğrenciler Gazipaşa Devlet Hastanesi'ni gezdi

(Fotoğraflı)

Ahmet Mervan Taş
ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Kahyalar Burhan İlk/Ortaokulu Anasınıfı öğretmen ve öğrencileri Gazipaşa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.
Kahyalar Burhan İlk/Ortaokulu Anasınıfı öğretmen ve öğrencileri Gazipaşa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler, hastanenin röntgen ve laboratuvar birimlerini inceledi. Ziyaret hakkında bilgi veren Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Şebnem Çelik, ''ziyarette öğrencilerimiz akıllarında olan doktor ve hemşireler neden özel kıyafet giyerler, doktorlar hasta muayene ederken hangi cihazları kullanır gibi sağlık alanıyla ilgili soruları sorarak meraklarını giderdiler" dedi.
Ziyarette öğrenciler kendi el yapımları olan çiçekleri hastane yönetimine hediye ederken, hastane yönetimi de öğrencilere ağız ve diş sağlığı bakımları için diş macunu ve diş fırçası hediye etti.
(SÇ-SÇ-Y)

17.04.2017 10:52:17 TSI
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