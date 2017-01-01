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Beyşehir'de bir sandıktan yüzde 100 "evet" çıktı



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yayla sakinlerinin oy kullandığı bir sandıktan yüzde 100 'evet' oyu çıktı.

Beyşehir'e bağlı Damlapınar Mahallesi'nde bulunan Damla Yaylası'nda 16 Nisan'da yapılan halk oylamasında yayla sakinlerinin de oyunu kullanabilmesi için önlerine sandık konuldu. 1038 numaralı sandıkta yayla sakinleri sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Oylamanın tamamlanmasının ardından sandıktan çıkan oyların belirlenmesi için oy tasnifi işlemi gerçekleştirildi. 1038 numaralı sandıkta 76 kişi oy kullanırken, oyların tamamı da "evet" olarak sandığa yansıdı. "Hayır" ve "geçersiz oy"un yer almadığı sandıktan yüzde 100 "evet" oyu çıktı.

(ARÖ-AH-Y)



17.04.2017 10:56:48 TSI

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