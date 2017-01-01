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Tekvando şampiyonası sona erdi



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ADANA (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen Okullararası Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Adana Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen ve 55 ilden 400 sporcunun katıldığı şampiyonda kız sporcular 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68 ve +68 kilolarda, erkek sporcular ise 45, 48, 51, 55, 59, 63, 58, 73, 78 ve +78 kilolarda mücadele etti. Şampiyonanın son günü tatemi üzerinde yer alan sporcular, tekvando adına müthiş mücadelelere imza atarak, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. 3 gün boyunca devam eden şampiyonanın ardından derece yapan sporcular Türkiye Tekvando Federasyonu'nun Antalya Belek'teki kamplarına katılacak.

Okullararası Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular madalyalarını törenle aldı. Kızlarda 42 kilogramda Konya'dan Vildan Kılıç, 44 kilogramda İstanbul'dan Hande Akyol, 46 kilogramda Edirne'den Derya Eşme, 49 kilogramda Tokat'tan Hamiyet Toğan, 52 kilogramda Ankara'dan Hülya Eda Kıranşal, 55 kilogramda Adana'dan Emine Nur Palaz, 59 kilogramda Adana'dan Mihrimah Sarıkaya, 63 kilogramda Samsun'dan Ferda Soykan, 68 kilogramda Gaziantep'ten Zehra Sezişli, +68 kilogramda İstanbul'dan Ayşegül Gözey birinciliği elde ederken, erkeklerde ise 45 kilogramda İstanbul'dan Oğulcan Çalık, 48 kilogramda Bilecik'ten Mehmet Oral, 51 kilogramda Sakarya'dan Alper Tuna Alan, 55 kilogramda İstanbul'dan Ufuk Kaya, 59 kilogramda Samsun'dan Arslan Demir, 63 kilogramda Gaziantep'ten Seydi Vakkas Dağdelen, 68 kilogramda Ankara'dan Samet Kovan, 73 kilogramda İstanbul'dan Muhammed Emin Aydoğdu, 78 kilogramda İstanbul'dan Mehmet Alperen Koç, + 78 kilogramda Ankara'dan Muhammed Emin Açıkgöz birincilik kürsüsüne çıktı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Halil Hızlısoy, Adana'da bir organizasyonu daha kusursuz bir şekilde tamamladıklarını belirterek, "Başkanımız Hüseyin Sözlü'nün talimatları gereğince bundan sonra da sporun ve sporcunun yanında yer almaya devam edeceğiz. Futboldan güreşe, judodan atletizime, yüzmeden basketbola kadar her branşta organizasyonları Adanımıza kazandırmaya çalışarak, Adana'yı sporun başkenti haline getireceğiz'' dedi.

(ELF-Y)



17.04.2017 10:57:51 TSI

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