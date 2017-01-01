YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 3500 rakımda karla mücadele çalışması

3500 rakımda karla mücadele çalışması



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Berçelan Yaylası yolunda yürütülen karla mücadele çalışması sona erdi.

Kent merkezinden 25 kilometre mesafede bulunan 3500 rakımlı Berçelan Yaylası yolunda yürütülen karla mücadele çalışmaları tamamlandı. 4 mevsimin bir arada yaşandığı yayla yolunda karla mücadele çalışması yapan iş makineleri, yer yer zor anlar yaşadı. Çığların yola gelmesi ile birlikte bazı noktalarda 6 metre karın bulunduğu yayla yolunda, İl Özel İdaresi ekiplerinin özverili çalışması sonucu yayla yolu yeniden ulaşıma açıldı.

İş makinelerinin açtığı 6 metre yükseklikteki kar dağlarının önüne geçen kurum personelleri, hatıra fotoğrafı çekerek bölgedeki zor şartları gözler önüne serdiler.

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte Berçelan Yaylası yolunun açılması sevincini yaşayan vatandaşlar ise, bundan sonra araçları ile rahatlıkla yaylaya giderek pancar toplayacaklarını ve burada piknik yapacakları ifade ederek, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ettiler.

(FT-MSA-Y)



17.04.2017 11:05:43 TSI

NNNN

