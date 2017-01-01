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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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3500 rakımda karla mücadele çalışması

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:05
3500 rakımda karla mücadele çalışması
3500 rakımda karla mücadele çalışması

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Berçelan Yaylası yolunda yürütülen karla mücadele çalışması sona erdi.
Kent merkezinden 25 kilometre mesafede bulunan 3500 rakımlı Berçelan Yaylası yolunda yürütülen karla mücadele çalışmaları tamamlandı. 4 mevsimin bir arada yaşandığı yayla yolunda karla mücadele çalışması yapan iş makineleri, yer yer zor anlar yaşadı. Çığların yola gelmesi ile birlikte bazı noktalarda 6 metre karın bulunduğu yayla yolunda, İl Özel İdaresi ekiplerinin özverili çalışması sonucu yayla yolu yeniden ulaşıma açıldı.
İş makinelerinin açtığı 6 metre yükseklikteki kar dağlarının önüne geçen kurum personelleri, hatıra fotoğrafı çekerek bölgedeki zor şartları gözler önüne serdiler.
Bahar aylarının gelmesi ile birlikte Berçelan Yaylası yolunun açılması sevincini yaşayan vatandaşlar ise, bundan sonra araçları ile rahatlıkla yaylaya giderek pancar toplayacaklarını ve burada piknik yapacakları ifade ederek, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ettiler.
(FT-MSA-Y)

17.04.2017 11:05:43 TSI
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