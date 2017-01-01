17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Salihli'nin envanteri güncellenecek

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:09
Salihli'nin envanteri güncellenecek
Salihli'nin envanteri güncellenecek

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesi ile ilgili demografik ve ekonomik veriler Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin (MCBÜ) ortak çalışması ile güncellenecek.
Salihli'de sağlıklı ve güncel verilere ulaşılamaması Manisa CBÜ ile Salihli TSO'yu harekete geçirdi. İki kurum ortaklaşa "Salihli İlçesi Sosyo-Ekonomik Haritalama" başlığı altında bir çalışma başlattı. Salihli TSO'nun Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda bu konudaki ortak çalışmanın detayları ve tarihsel aşamaları konusunda bir yol haritası belirlendi. Toplantıya Manisa CBÜ Salihli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. İlkay Dilber, Müdür Yardımcısı Dr. Lale Demirlioğlu, Dış Ticaret Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hatice Yurtsever, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hayriye Başlı Nur, Salihli TSO Yönetim Kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı. Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, toplantının başında yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinden itibaren iki konu hakkında çok hassas olduklarını belirterek, "Bizim ısrarla üzerinde durduğumuz konulardan birincisi Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişmesi, ikincisi de Salihli'ye bir fakülte kazandırılması konusu oldu. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin Salihli'ye kazandırılmasında Salihli TSO lokomotif görevi üstlendi. Bu konuda geç de olsa önemli aşamalar kaydedildi. Ve şimdi öğrendik ki CBÜ Senatosu fakültenin Maliye Bölümü'ne öğrenci kabulüne 2017-2018 eğitim-öğretim yılı döneminde başlayacak. Bu bizim için çok güzel bir müjde oldu" dedi.
Manisa CBÜ ile ortak bir projede görev almak, Salihli'nin gelecek vizyonunu birlikte hazırlamaktan büyük heyecan duyduklarını vurgulayan Yüksel, bu çalışmayla ilçenin verilerinin güncelleneceğini, ileriye yönelik vizyonunun ancak bu şekilde çizilebileceğini ifade etti. "Salihli İlçesi Sosyo-Ekonomik Haritalama, Kentin Sosyo -Ekonomik Yapısını Anlamak ve Görselleştirmek" başlığı ile yürütülecek projenin aşamaları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Hatice Yurtsever, Zafer Kalkınma Ajansı ile birlikte hazırlanacak projenin ilçenin önemli bir eksikliğini gidereceğini ifade etti.
Salihli MYO Müdürü Doç. Dr. İlkay Dilber de, ortakları arasında Salihli TSO'nun da bulunduğu Manisa Teknoparkı'nın ful kapasiteye ulaştığını kaydetti. Dilber, Salihli'nin sosyo-ekonomik envanterinin çıkarılmasını kapsayan projenin protokolünü önümüzdeki günlerde Salihli TSO ile imzalayacaklarını sözlerine ekledi.
(BA-AY-Y)

17.04.2017 11:09:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gediz Anadolu Lisesi'nden atıcılıkta il birinciliği
YEREL

GEDİZ ANADOLU LİSESİ'NDEN ATICILIKTA İL BİRİNCİLİĞİ
Anayasa değişikliği halk oylaması
YEREL

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALK OYLAMASI

Karşılaştırmalı analiz: Manisa
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: MANİSA
Manisa'da oylar seçim kurullarına gelmeye başladı
YEREL

MANİSA'DA OYLAR SEÇİM KURULLARINA GELMEYE BAŞLADI
90'lık Ümmü nine oyunu 16.55'te kullandı
YEREL

90'LIK ÜMMÜ NİNE OYUNU 16.55'TE KULLANDI
12 seçmenin oy kullanma işleminin 12 dakika sürmesi
YEREL

12 SEÇMENİN OY KULLANMA İŞLEMİNİN 12 DAKİKA SÜRMESİ
Milletvekili Nurlu ve Başkan Kayda oyunu kullandı
YEREL

MİLLETVEKİLİ NURLU VE BAŞKAN KAYDA OYUNU KULLANDI
113 yaşındaki Ayşe Nine sandık başında
YEREL

113 YAŞINDAKİ AYŞE NİNE SANDIK BAŞINDA
Başkan Ergün oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN ERGÜN OYUNU KULLANDI
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA

Kesintisiz su için enerji hatları yenilendi
YEREL

KESİNTİSİZ SU İÇİN ENERJİ HATLARI YENİLENDİ
Başkan Çerçi: &quot;Milletimize güveniyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİ: "MİLLETİMİZE GÜVENİYORUZ"
Başkan Çelik, oyunu kullandı
YEREL

BAŞKAN ÇELİK, OYUNU KULLANDI
Minik piyanistlerden Başkan Kayda'ya konser daveti
YEREL

MİNİK PİYANİSTLERDEN BAŞKAN KAYDA'YA KONSER DAVETİ
700 yıllık tarih gün yüzüne çıkacak
YEREL

700 YILLIK TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA

Manisa'daki seçimlerde 5 bine yakın güvenlik görevlisi görev aldı
YEREL

MANİSA'DAKİ SEÇİMLERDE 5 BİNE YAKIN GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV ALDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Organ büyüklüğü neleri etkiliyor?
SAĞLIK

BU HABERİ AYNASIZ OKUMAYIN! HER ORGANIN BOYU...

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...
  • 4 Bu besinler göz rengini değiştiriyor!