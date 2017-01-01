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Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yönelik sağlık taraması başlatıldı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:14
Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yönelik sağlık taraması başlatıldı
Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yönelik sağlık taraması başlatıldı

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sevgi Evleri'nde kalan 52 çocuğa yönelik BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde sağlık taraması başlatıldı.
Sevgi Evleri yöneticilerinin eşliğinde Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirilen çocuklara sıcak bir karşılama sonrası taramaları başlatıldı. Çocuklara yönelik yapılan taramalarda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz, Dermatoloji, Radyoloji gibi kliniklerde muayene ve tetkikleri yapıldı, rahatsızlık tespit edilen çocuklara yönelik tedaviler başlandı.
Sevgi Evlerinde kalan çocuklara yönelik böyle bir hizmeti sunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten BEÜ Rektörü Mahmut Özer şunları söyledi:
"Geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik yapacağımız her türlü sağlık uygulaması ve yatırımı ilerde toplumumuza hem bedensel hem de ruhsal açıdan sağlıklı bireyler kazandırmak bağlamında son derece önemlidir. Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarımıza yönelik yaptığımız bu sağlık taramasında çocuklarımızın ilgili branş uzmanları tarafından muayene ve tetkikleri yapılmış, saptanan rahatsızlıklara yönelik tedavileri başlanmıştır. Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarımıza yönelik böyle bir hizmeti vermiş olmanın mutluluğunu taşımaktayız. Bu süreçte büyük emek veren Doç. Dr. Bekir Hakan Bakkal'ın şahsında Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetimine, katkı sunan sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
Bu hafta Sayın Valimizle imzaladığımız protokolle Sevgi Evlerinde kalan çocuklarımıza yönelik üniversitemiz yüzme havuzunda da bir eğitim programı düzenleyeceğiz. Yine Devlet Konservatuvarımız ve Güzel Sanatlar Fakültemizin Sevgi Evlerinde kalan çocuklarımıza yönelik düzenleyecekleri eğitim programlarının hazırlıkları sürmektedir. Bu çalışmaları önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Bu programları gerçekleştirmemizde desteklerinden dolayı Valimiz Sayın Ali Kaban'a şükranlarımı sunuyorum. Üniversitemiz bünyesinde geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik her türlü desteğimiz devam edecektir."
(SÖ-SÖ-Y)

17.04.2017 11:14:47 TSI
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