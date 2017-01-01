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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Kayseri Süper Amatör Küme

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:19
Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör Küme
- Kocasinan Ülküspor-Yahyalıspor: 1-1

(Fotoğraflı)

Erhan Kan
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme'nin son hafta maçında karşılaşan iddiasız iki takımın maçında Kocasinan Ülküspor ile Yahyalıspor karşılıklı goller ile 1-1 berabere kaldı.
STAT: Argıncık 2 Nolu
HAKEMLER: Hüseyin Keğin xxx, Kemal Hattatioğlu xxx, Erkan Kırçıl xxx
SAHA KOMİSERİ: Atakan Yaman
KOCASİNAN ÜLKÜSPOR: Erdem Kurt xx, Efekan Korkmaz xxx, Mustafa Türk xx (Dk. 46 Furkan Karalök xx), Haluk Dalkalı xxx, Erhan Karakaya xx, Emre Çolak xxx, Niyazi Türkkan xx (Dk. 88 Rıdvan Tayyip Erdoğan x), Metin Yılmaz xx (Dk. 78 Harun Aksu x), Fatih Basın xxx, Ali Hayret xxx, İsmail Aydoğdu xxx
YAHYALISPOR: Sami Seyis xx, Emre Yılmaz xxx, Eyüp Hasan Bardakçı xx, Faruk Akgöz xxx, Mehmet Fatih Türkmen xx, Eyyüp İzgi xx, Hacı Erol xxx, Harun Dağhan xxx, Metehan Yörükoğlu xx (Dk. 86 Dursun Yavuz x), Emre Eltemur xxx, Hael Albadri xxx
GOLLER: Ali Hayret Dk. 36 (Pen) (K.Ülküspor), Emre Eltemur Dk. 75 (Yahyalıspor)
(AÖ-Y)

17.04.2017 11:19:12 TSI
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