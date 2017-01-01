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Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:20
Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu
Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu
- Yeni Erciyesspor-Mevlana Yıldız: 2-2

(Fotoğraflı)

Erhan Kan
KAYSERİ (İHA) - Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan 8. hafta karşılaşmasında Yeni Erciyesspor ile Mevlana Yıldızspor takımları karşılıklı goller ile 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puan ile tamamladılar.
STAT: Argıncık 1 Nolu
HAKEMLER: Ahmet Pakırcı xxx, Aytaç Elbaşı xxx, Turan Çelik xxx
SAHA KOMİSERİ: Mehmet Tokgönül
YENİ ERCİYESSPOR: Serdar Özkeş xx, Bekir Güneş x (Dk. 69 Ahmet Zeki Çetin x), Ferhat Güley xx, Haydar Küçükkaya xx, Emre Uzun xx, Yasin Aşar xx, Hasan Hüseyin Yücesan x (Dk.75 Alihan Küçükx), Hamza Erdem xx, Yaşar Avatay xx, Enes Dağlı x (Dk. 42 Muhammed Furkan Yalçın x), İslam Kızmaz xxx
MEVLANA YILDIZSPOR: Muhammed Yüksel xx, Salih Avşar x (Dk. 65 Ömür Temel x), Engincan Karakuzu xx, Oğuzhan Köroğlu xx, Memiş Duran Kaleli xx, Hakan Tansel xx, Barış Gülcü xx, Oğuzhan Örs xxx, Kenan Köroğlu xx, Furkan Afşar xx, Tugay Gençaslan xx
GOLLER: İslam Kızmaz Dk. 50 ve 58 (Yeni Erciyes), Oğuzhan Örs Dk. 38 ve 88 (Pen.) (Mevlana Yıldız)
(AÖ-Y)

17.04.2017 11:20:36 TSI
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