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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Senatör Sonbay'dan Rektör Özer'e teşekkür

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:24
Senatör Sonbay'dan Rektör Özer'e teşekkür
Senatör Sonbay'dan Rektör Özer'e teşekkür

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Eski Senatörü Behiç Sonbay Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'e teşekkür etti.
Zonguldak Eski Senatörü Behiç Sonbay ve Avukat Ali Osman Odabaş Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'i makamında ziyaret etti.
Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Zonguldak için çok önemli bir değer olduğunu vurgulayan Behiç Sonbay şunları söyledi: "Bülent Ecevit Üniversitesi özellikle son yıllarda çok büyük gelişme ve büyüme kaydetti. Sayın Rektörümüzün yalnızca merkezdeki kampüsler için değil ilçe kampüsler için de çok büyük yatırımlar ve önemli çalışmalar yaptığını görmekten ve çalışmalarını izlemekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu mutluluğumu ve takdirlerimi bugün Sayın Rektörümüzü ziyaret ederek bizzat kendisine ifade etmek istedim. Rektörümüzün Zonguldak için bu kadar çok çalışması bizim için son derece onur vericidir. Sayın Rektörümüzün şahsında çalışma arkadaşlarına, Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine şükranlarımı sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."
Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer, ziyareti için Zonguldak Eski Senatörü Behiç Sonbay ve Avukat Ali Osman Odabaş'a teşekkür ederek üniversitenin hediyelerini ve yayınlarını takdim etti.
(SÖ-SÖ-Y)

17.04.2017 11:24:37 TSI
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