17 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Ünver," Yeni Türkiye'ye kapı açan hemşehrilerime teşekkür ederim"

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:25
Ünver," Yeni Türkiye'ye kapı açan hemşehrilerime teşekkür ederim"
Ünver," Yeni Türkiye'ye kapı açan hemşehrilerime teşekkür ederim"

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Türkiye'nin bugün ve gelecekteki yönetim sistemini ortaya koyan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne oyları ile katkı sağlayan tüm Nevşehirli seçmenlere teşekkür etti.
Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, 1960"lı yıllardan beri Türkiye'de Parlamenter sistemin demokrasi içerisinde ele alınamayacak uygulamalara kapı aralayan vesayetçi, darbeci ve koalisyona bağımlı hale getiren bir mekanizmayı içerisinde barındırmasıyla , anti demokratik bir düzeye ulaştığını belirtti. Ünver, Türkiye'nin yönetiminde 21. Yüzyıl Türkiye'sine yakışmayan bu yönetim anlayışını ortadan kaldıran ve modern ve çağdaş bir anlayış içerisinde Türk Milletinin tek seçici olarak belirlendiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yapılan referandum ile hemşehrilerimizin yüzde 65.63 oranında destek verdiği ve ülke genelinde de yüzde 51 i aşkın bir oy ile kabul edildiğini vurguladı.
Belediye Başkanı Ünver " Türk Milleti'nin hür iradesi ile gerek günümüz ve gerekse de gelecek yüzyıllara da hitap edebilecek şekilde hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, gerçekleştirilen referandum ile halkımızın onayından geçmiştir. Yeni Türkiye'ye kapı açan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu yeni yönetim sistemi ülkemiz ve milletimiz için dirilişimize vesile olacaktır" dedi.
(COŞ-AÖ-Y)

17.04.2017 11:25:16 TSI
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