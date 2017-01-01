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Zaman Seminerleri Başladı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademi'de varlık, bilgi ve değer seminerlerinden sonra zaman seminerleri başladı. Seminerlerde insan ve zaman ilişkisi ortaya kondu.

Zaman seminerlerinin ilkini Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Demirci verdi. Prof. Dr. Demirci, Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi Konferans Salonu'nda verilen seminerde "Medeniyetlerin Zaman Tasavvuru" üzerinde durdu.

Hemen her medeniyet ve her toplumun yeni bir inşa sürecine girerken kendini anlamlı bir şekilde ortaya koyacağı bir milat belirlediğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Demirci, "Tüm dinler medeniyetlerinin başlangıcı olarak dini bir düşünceden hareket etmişlerdir. Tüm medeniyetlerin milatlarında din vardır. Çünkü medeniyetin temeli din tarafından oluşturulur. Temelinde din olmayan medeniyet neredeyse yoktur" dedi.

Zaman seminerlerinin ikincisini veren Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder Okumuş da "Zamanların Toplumsal Gerçekliği" konusunu ele aldı. Seminerde Türkiye'deki darbe geleneğinden de bahseden ve 15 Temmuz darbesine ilişkin düşüncelerini açıklayan Prof. Dr. Okumuş, ilginç tespitlerde bulunarak, "Paralel zihniyet ve yapı çocukların aileleri ile tüm zamansal bağlarını koparıyordu. Bir anlamda gençleri robotlaştırıyordu. Paralel yapı ailesiz bir yapıydı. Bu yapıdakilerin elbette aileleri vardı; ancak ailelerinden koparılarak aile yapılan insanlardan oluşuyordu. Ailesiz yapı aile yapısı Türkiye'de güçlü olduğu için aile sahiplerinin güçlü direnişi sayesinde başarısız oldu. Aile sahipleri ailesizler karşısında galip geldi" diye konuştu.

(AÖ-Y)



17.04.2017 11:27:21 TSI

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