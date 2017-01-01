17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kansızlıkla savaşan besinler !

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:28
Kansızlıkla savaşan besinler !
Kansızlıkla savaşan besinler !

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, demir eksikliği anemisi görülme sıklığının giderek artmaya başladığını ifade ederek, "Kansızlık özellikle hamile kadınlarda, çocuklarda ve kadınlarda daha çok görülüyor. Kansızlığı önlemek için sağlıklı ve doğru beslenmek büyük önem taşıyor." dedi.
Demir eksikliği anemisinin vücutta yeterli demirin bulunmamasından kaynaklanan ve sık görülen bir anemi türü olduğunu kaydedene Enç, "Demir düzeylerinin düşük olmasının nedeni genellikle kan kaybı, kötü beslenme veya besinlerdeki demirin emilmesinde görülen yetersizliktir. Demir eksikliğine bağlı kansızlık çocuklarda zeka gelişimini olumsuz yönde etkiler, büyümeyi yavaşlatır ve enfeksiyona yakalanma riskini fazlalaştırır. Bu sebepten dolayı anemide tedavi çok önemlidir." şeklinde konuştu.
Kansızlık tedavisinde demir kaynaklı besinlerle doğru şekilde beslenmenin öneminin büyük olduğunu kaydeden Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, şu bilgilere yer verdi:
"Tedavide tüketilmesi gereken bazı besinleri sıralayacak olursak; Kırmızı et, tavuk eti, karaciğer, balık eti, üzüm, pekmez, yumurta, Kuru baklagiller, Yeşil yapraklı sebzeler (Ispanak, tere, pazı gibi...),fındık, susam ve kuru dut. Bu besinlerin C vitamini ile beraber tüketilmesi demir emilimini arttırmanın önemli bir yoludur. C vitamini bakımından zengin olan besinlere örnek vermek gerekirse; portakal, kivi, tatlı kırmızıbiber, yeşilbiber, greyfurt, kavun, çilek, ananas, kıvırcık lahana, mango, brokoli ve tatlı patatestir.
Her öğünde karışık yeşilliklerden oluşan bol limonlu salatalar demir emilimini artırır. Yumurtayı menemen tarzında pişirmek ve öyle tüketmek demirin alımını artırmış olur. Çünkü içerisinde kırmızı, yeşilbiber, domates ve soğan olduğu için C vitamini kazandırmış oluyorsunuz. Ispanağı sadece ya da yumurta ile birlikte yemek gerekir. Ispanağı yoğurt ile beraber tüketmek demir emilimini azaltır. Kahvaltıda 1 tatlı kaşığı keçiboynuzu pekmezi (yüksek demir içerir) faydalıdır. Kuru baklagiller parça et ya da tavukla pişirildiğinde demir alımı artmaktadır. Demir eksikliği ileri seviye de olan kişiler; kalsiyum yönünden zengin besinleri yemeklerin yanında değil ara öğün olarak tüketmelidir. Çünkü kalsiyumun demirin emilimini yavaşlatma özelliği vardır. Ayrıca demir alımını azaltmamak için çayı açık ve limon sıkarak içmekte yarar vardır."
(ERZ-AA-Y)

17.04.2017 11:28:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Erzurum Şehir Tiyatrosu Türkiye turnesinde
YEREL

ERZURUM ŞEHİR TİYATROSU TÜRKİYE TURNESİNDE
Sekmen: &quot;Erzurum milli iradenin güven ve istikrar şehridir&quot;
YEREL

SEKMEN: "ERZURUM MİLLİ İRADENİN GÜVEN VE İSTİKRAR ŞEHRİDİR"
Dişlerde acil durumlara dikkat
YEREL

DİŞLERDE ACİL DURUMLARA DİKKAT
Forum Erzurum, 23 Nisan'ı çocukların unutamayacağı bir etkinlikle kutlayacak
YEREL

FORUM ERZURUM, 23 NİSAN'I ÇOCUKLARIN UNUTAMAYACAĞI BİR ETKİNLİKLE KUTLAYACAK
Erzurum'da &quot;evet&quot; coşkusu
YEREL

ERZURUM'DA "EVET" COŞKUSU
&quot;Bugün teröristlerin kafasını ezme günüdür&quot;
YEREL

"BUGÜN TERÖRİSTLERİN KAFASINI EZME GÜNÜDÜR"
&quot;Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler muvaffak olamadılar&quot;
YEREL

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESMEK İSTEYENLER MUVAFFAK OLAMADILAR"
Karşılaştırmalı analiz: Erzurum
YEREL

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ: ERZURUM
Aydemir oyunu Karayazı'da kullandı
YEREL

AYDEMİR OYUNU KARAYAZI'DA KULLANDI
Deligöz oyunu Oltu'da kullandı
YEREL

DELİGÖZ OYUNU OLTU'DA KULLANDI
Kendi yerine atılan imza nedeniyle oy kullanamadı
YEREL

KENDİ YERİNE ATILAN İMZA NEDENİYLE OY KULLANAMADI
İl Başkanı Öz, oyunu kullandı
YEREL

İL BAŞKANI ÖZ, OYUNU KULLANDI
Erzurum Halk Sağlığı Müdürü Uçar:
YEREL

ERZURUM HALK SAĞLIĞI MÜDÜRÜ UÇAR:
Mehmetçik yaşlı vatandaşı sandığa kucağında götürdü
YEREL

MEHMETÇİK YAŞLI VATANDAŞI SANDIĞA KUCAĞINDA GÖTÜRDÜ
Oy kullanmaya giden dedeye jandarma desteği
YEREL

OY KULLANMAYA GİDEN DEDEYE JANDARMA DESTEĞİ
Erzurum'da 'rock' gece
YEREL

ERZURUM'DA 'ROCK' GECE
Sağlık Bakanı Akdağ oyunu Erzurum'da kullandı
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ OYUNU ERZURUM'DA KULLANDI
Başkan Sekmen, oyunu eşi ile birlikte kullandı
YEREL

BAŞKAN SEKMEN, OYUNU EŞİ İLE BİRLİKTE KULLANDI
Doğu Anadolu'da sıcak hava
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SICAK HAVA
Oltulular referandum oylamasına ilgi gösteriyor
YEREL

OLTULULAR REFERANDUM OYLAMASINA İLGİ GÖSTERİYOR
Türkiye sandık başında
YEREL

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA
EN ÇOK OKUNANLAR
Organ büyüklüğü neleri etkiliyor?
SAĞLIK

BU HABERİ AYNASIZ OKUMAYIN! HER ORGANIN BOYU...

 1
  • 2 Makyajsız hali olay oldu
  • 3 Hüdaverdi şimdi ne yapıyor? İşte son hali...
  • 4 Bu besinler göz rengini değiştiriyor!