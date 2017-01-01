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Aydın'da kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Ege Bölgesinin kuzeyinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgarın Aydın'da etkili olacağı bildirildi.

Ege Bölgesi bugün Orta Avrupa üzerinden gelen serin ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına giriyor. Öğle saatlerinden sonra kuzeybatıda başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gün içerisinde tüm bölgeye yayılacağı bekleniyor. Yağışların Çanakkale il geneli, Balıkesir'in kuzey ve batı ilçeleri, İzmir'in Bergama ve Kınık ilçeleri ile Manisa'nın Soma ve Kırkağaç ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Halen güney ve batı yönlerden orta kuvvette esen rüzgarın akşam saatlerine kadar bölgenin batı kıyı şeridinde kuvvetli, gök gürültülü yağış anında kısa süreli fırtına şeklinde eseceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklar olan su baskını, ani sel, dolu yağışı, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

(MB-Y)



17.04.2017 11:31:49 TSI

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