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Vali Toprak'dan Turizm Haftası kutlaması

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:35
Vali Toprak'dan Turizm Haftası kutlaması
Vali Toprak'dan Turizm Haftası kutlaması

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Valisi Mustafa Toprak, Turizm Haftasını kutlayarak, "İnanç, sağlık, spor ve sanat alanları da turizm bakımından ciddi önem arz etmekte ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesinde göz ardı edilemeyecek bir katkı sağlamaktadır"
Vali Mustafa Toprak, Türkiye'nin emsalsiz güzelliklerinin bulunduğunu belirten Anadolu turizminin tüm dünyaya tanıtılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Toprak, "Ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, dinamik kültür ve turizm politikaları ile ülkemizin dünya turizminde alacağı payı artırmak ve Türk Kültürü ile taçlanan Anadolu'nun emsalsiz güzelliklerini dünyaya tanıtmak yolunda atılan her adım takdire şayandır. Çünkü bin yıl önce silinmez mührümüzü vurduğumuz Anadolu, uhdesinde barındırdığı sayısız değerlerle tarih boyunca dünyanın göz bebeği olmuştur. Bacasız Sanayi olarak nitelenen turizm, sektör olarak ülkelerin en önemli gelir kaynaklarından biri olmanın yanı sıra, değişik kültürlerin tanışıp kaynaşması ve uluslararası barışın tesis edilmesinin de en kestirme yoludur. Bu anlamda turizmi sadece sahil bölgeleri ve arkeolojik değeri olan bölgelerle sınırlı tutmak doğru olmayacaktır. İnanç, sağlık, spor ve sanat alanları da turizm bakımından ciddi önem arz etmekte ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesinde göz ardı edilemeyecek bir katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.
Turizmi ayrıcalıklı kılan hususun ekonomik yararlılığını diğer sektörlere nispetle daha kısa sürede göstermesi olduğunu vurgulayan Vali Toprak, "Bir turizm yatırımının getiri sağlamadan önceki hazırlık dönemi, diğer sektörlerdeki yatırımlara oranla çok daha kısadır. Dolayısıyla turizm, başarılı bir tanıtım süreci ile çok kısa vadede gelir ve istihdam artışı oluşturabilen bir sektördür. Bu çerçeveden baktığımızda Malatya'mızın turizm potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etmek yerinde olacaktır. Tabii ki neye sahip olduğunuzdan çok, bunları ne kadar tanıttığınız önemlidir. Bu bakımdan, yetkili merciler kadar ilimizin bütün dinamiklerine görevler düşmektedir. Malatya'mızı daha fazla tanıtmak, turizm hacmimizi arttırmak için her Malatyalı ve dinamiği, bileşeni üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmek durumundayız. Bu duygu ve düşüncelerle muhterem halkımızın 41. Turizm Haftasını kutluyor, Malatya'mızın ve Ülkemizin tanıtımına ve turizm potansiyelini artırmaya yönelik yeni çalışmalara ışık tutacağına olan inancımı ifade ediyor, Aziz Milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi.
(BT-SD-Y)

17.04.2017 11:35:03 TSI
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