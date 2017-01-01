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Konya iş dünyasından referandum değerlendirmesi



KONYA (İHA) - Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Ticaret Borsası (KTB) ve Konya Sanayi Odası (KSO) ortak bir açıklama yaparak, referandum sonucunu değerlendirdi.

Konya iş dünyasını temsil eden KTO Başkanı Selçuk Öztürk, KTB Başkanı Hüseyin Çevik ve KSO Başkanı Memiş Kütükcü tarafından yapılan ortak açıklamada, "Katılımın yüzde 85 gibi çok yüksek oranda olduğu 16 Nisan referandumunda milletimiz, demokrasisine sahip çıktığını göstermiş, büyük bir sağduyu örneği göstererek tercihini güven ve istikrardan yana kullanmıştır. Türkiye'ye karşı algı operasyonu yürüten yurtiçi ve yurtdışındaki tüm şer odaklarına karşı, milletimiz büyük bir demokratik olgunluk göstererek, çok yüksek bir katılımla tercihini ortaya koymuştur. Tercihiyle yeni ve büyük Türkiye'nin temellerini sarsılmaz bir iradeyle atan aziz milletimizin bu kararına herkes saygı duymak zorundadır. Hiç kuşkusuz bu referandumun kazananı milletimizdir, ekonomimizdir, demokrasimizdir" denildi.

Hızlı bir ekonomik kalkınmanın olacağının belirtildiği açıklamada, "İnanıyoruz ki, Türkiye yeni dönemde, yeni bir başarı hikayesi ortaya koyarak, çok güçlü bir ekonomik kalkınma hikayesi yazacaktır. Demokratik kazanımlarımız arttıkça, ekonomik kazanımlarımız da artacaktır. Geleceğe dönük projeler daha hızlı ve etkin olarak hayata geçecektir. Artık ayağımıza pranga gibi takılan kısır siyasi tartışmalardan kurtulma, ekonomik hedeflerimize odaklanma, Türkiye'yi el birliğiyle büyütme ve geleceğe birlikte yürüme zamanıdır. Konya iş dünyası olarak, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da devletimizin bekası için, milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ederek, referandum sonucunun ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(İB-AH-Y)



17.04.2017 11:35:37 TSI

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