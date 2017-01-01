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Konukoğlu, referandum sonuçlarını değerlendirdi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:36
Konukoğlu, referandum sonuçlarını değerlendirdi
Konukoğlu, referandum sonuçlarını değerlendirdi
- GSO Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu:
- "Artık daha güçlü Türkiye için birlikte çok çalışma zamanıdır.Önümüze bakmalı, ekonomiye öncelik vermeliyiz"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, referandum sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileyerek, "Artık daha güçlü Türkiye için birlikte çok çalışma zamanıdır. Önümüze bakmalı, ekonomiye öncelik vermeliyiz" dedi.
Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, referandum sonuçlarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören Anayasa değişikliği dolayısıyla düzenlenen referandumun yüksek katılımla ve demokratik bir olgunlukla gerçekleştiğini belirten Konukoğlu, sonuçların hayırlı olmasını temenni etti. Aziz milletimizin sandıkta tercihini yaparak, ülkemizin geleceği ve devletimizin bekası için tarihi öneme sahip referandumda nihai kararı verdiğini ifade eden Konukoğlu, "Sandıkta tecelli eden millet iradesine saygı duyulması" gerektiğini kaydetti. Dünyanın önemli bir süreçten geçtiğine, özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada ciddi değişimler yaşandığına işaret eden Konukoğlu, Türkiye'nin karar alma süreçlerini hızlandıracak, istikrarlı ve sürdürülebilir siyasi yapıyı mümkün kılacak yeni bir yönetim sistemine geçmesi gerektiğini bildirdi.
GSO Başkanı Konukoğlu, referandum sürecinde Avrupa'da bazı ülkelerinin Türkiye'ye karşı sergilediği haksız tutuma dikkati çekerek, "Türkiye'de istikrar ve güven ortamını güçlendirmeye, kalıcı hale getirmeye mecburuz. Bu nedenle öncelikle siyasi istikrarın korunması şarttır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte inşallah güçsüz hükümetler, koalisyonlar, siyasi buhranlar sona erecek. Artık daha güçlü Türkiye için birlikte çalışma zamanıdır. Yeni dönemde birlik beraberliğimizi pekiştirerek, ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine çıkarma hedefine kararlı adımlarla yürümeliyiz. Önümüze bakmalı, yeniden ekonomiye ve yapısal reformlara odaklanmalıyız. Üretimi, istihdamı, ihracatı daha çok artırmanın ve ekonomiyi büyütmenin çalışmalarını yapmalıyız" diye konuştu.
(KU-SD-Y)

17.04.2017 11:36:12 TSI
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