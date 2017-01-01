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Burhaniye'de cami ile minaresi arasından yol geçiyor



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kırsal Yabancılar mahallesinde cami ile minaresi arasında yol geçiyor. Mahalleye gelen vatandaşlar bu duruma şaşarken, muhtar Recep Kabakçı, bu ilginç durumun herkesin dikkatini çektiğini söyledi.

İlçeye bağlı Yabancılar mahallesine giden Kaymakam Hüseyin Öner ve daire müdürleri sorunları dinlerken, muhtar Recep Kabakçı, caminin çatısının onarılmasını istedi.Camiye giden Kaymakam Hüseyin Öner ile birlikte içlerinde Müftü Hacı Öz'ünde bulunduğu ekip camide incelemelerde bulunurken, çatının onarılmasına karar verdi. Cami ile minarenin arasından yol geçiyor olması da ekibin ilgisini çekti. Caminin 1959 yılında yapıldığını anlatan muhtar Recep Kabakçı, "Cami ile minarenin arasından yol geçiyor. Biz buna alıştık. Ancak, ilk kez görenlerin ilgisini çekiyor. Zamanında büyüklerimiz böyle uygun görmüş" dedi.

(FT-EME)



17.04.2017 11:45:38 TSI

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