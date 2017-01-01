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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Burhaniye'de parkın yeni hali çok beğenildi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:46
Burhaniye'de parkın yeni hali çok beğenildi
Burhaniye'de parkın yeni hali çok beğenildi

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediyenin üç aydan bu yana sürdürdüğü çalışmalar sonucu yenilenen Şehit Turhan Bayraktar Parkı'nın yeni hali çok beğenildi. Parka gelen vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çekerken, belediye ekiplerine teşekkür etti.
Burhaniye'nin en önemli dinlenme yeri olan Şehit Turhan Bayraktar Parkı baştan aşağıya yenilendi. Parkın döşemeleri yenilenirken, çok sayıda süs bitkisi ve çiçekler dikildi. Aynı zamanda çimlendirilen park yeni haliyle çok sevildi. Gelen vatandaşlar, parkı beğenirken, çocuklar da bol bol hatıra çektirdi. Parktaki Atatürk ve İnönü Heykeli ile hatıra fotoğrafı çektiren Kadir Akçay'dan, " Çocuklarla parka geldik. Çocuklar çimleri ve çiçekleri çok sevdi. Oğullarım Emir Mert ve Adem Berk ile onların arkadaşları Egemen Kurt ve Suden Kurt ile birlikte parkı gezdik. Bol bol hatıra fotoğrafı çektirdik. Çok güzel olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
(FT-

17.04.2017 11:46:23 TSI
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