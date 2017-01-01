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Burhaniyeli inşaatçının bayrak sevgisi



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, inşaat ustası Hanefi Bozdağ'ın bayrak tutkusu görülmeye değer. İlçede, düzenlenen Bayrak Yürüyüşü'ne elinde bayrak ve sırtında ay yıldız tişörtü ile gelen Bozdağ, 15 Temmuz gecesi de meydanlara aynı şekilde çıktığını söyledi.

Burhaniye'de kendisini İnşat Doktoru olarak adlandıran 58 yaşındaki Hanefi Bozdağ, milli bayramlarda elinde bayrak ve sırtında ay yıldızlı tişörtü ile yer alırken, ilgi odağı oldu. Bayrak yürüyüşüne katılan Hanefi Bozdağ, "Bayrağımı çok seviyorum. Bayramlara bayrak ve ay yıldızlı tişörtüm ile katılıyorum. Evde milli maçları izlerken de aynı şekilde giyiniyorum. 15 Temmuz gecesi de aynı şekilde meydanlara çıktım. Memleketimi ve bayrağımı çok seviyorum" dedi.

(FT)



17.04.2017 11:47:12 TSI

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