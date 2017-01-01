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Alanya'da Geri Dönüşüm Eğitimleri



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi okullarda geri dönüşüm eğitimlerine devam ediyor.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe genelindeki okullarda Geri Dönüşüm Projesi hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar 62 okulda geri dönüşüm eğitimi veren Temizlik İşleri Müdürlüğü 2017 yılı içerisinde 120 okula eğitim vermeyi hedefliyor.

Ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanarak ekonomiye tekrar kazandırılması yönündeki konuları slayt ve animasyon gösterileriyle öğrencilere anlatıldığı programda yaklaşık 12 bin 440 öğrenciye geri dönüşüm ve ambalaj atıkları hakkında eğitim semineri verildi.

Eğitim programlarının dönem sonuna kadar devam edeceğini belirten Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, geleceğimiz olan çocukların daha bilinçli bireyler olması için geri dönüşüm eğitimine büyük önem verildiğini söyledi.

(SÇ-SÇ-Y)



17.04.2017 12:00:38 TSI

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