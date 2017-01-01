YEREL HABERLER / BATMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sason'da çilekler için soğuk hava deposu yapılacak

Sason'da çilekler için soğuk hava deposu yapılacak



(Fotoğraflı)



Sayım Özmen

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde kaymakamlık tarafından çileklerin korunması için soğuk hava deposu yapılacak.

Sason İlçe Kaymakamlığı Köyler Hizmet Götürme Birliği tarafından Yeniköy köyünde prefabrik soğuk hava deposu yapılmasına karar verildi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, toplanan çileklerin muhafaza edilebilmesi için Yeniköy köyünde prefabrik soğuk hava deposunun yapılacağını bildirdi. Deponun yapım işinin açık ihale usulü yapılacağı belirtilen açıklamada, "Soğuk hava deposunun yapılması için 21 Nisan 2017 Cuma günü Saat 14.00'da Sason Kaymakamlığı makam odasında açık ihale usulü ile ihale edilecek. Deponun yapım işini almak isteyen firma ve şirketlerin Kaymakamlığa başvurmaları gerekir" denildi.

(SÖ-MP-Y)



17.04.2017 12:06:42 TSI

NNNN

