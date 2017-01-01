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Sason'da çilekler için soğuk hava deposu yapılacak

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:06
Sason'da çilekler için soğuk hava deposu yapılacak

(Fotoğraflı)

Sayım Özmen
BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde kaymakamlık tarafından çileklerin korunması için soğuk hava deposu yapılacak.
Sason İlçe Kaymakamlığı Köyler Hizmet Götürme Birliği tarafından Yeniköy köyünde prefabrik soğuk hava deposu yapılmasına karar verildi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, toplanan çileklerin muhafaza edilebilmesi için Yeniköy köyünde prefabrik soğuk hava deposunun yapılacağını bildirdi. Deponun yapım işinin açık ihale usulü yapılacağı belirtilen açıklamada, "Soğuk hava deposunun yapılması için 21 Nisan 2017 Cuma günü Saat 14.00'da Sason Kaymakamlığı makam odasında açık ihale usulü ile ihale edilecek. Deponun yapım işini almak isteyen firma ve şirketlerin Kaymakamlığa başvurmaları gerekir" denildi.
(SÖ-MP-Y)

17.04.2017 12:06:42 TSI
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