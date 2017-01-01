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Spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:07
Spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Adıyaman'da ki 110 faal spor kulübüne spor malzemesi dağıttı.
Bakanlık tarafından gönderilen malzemeleri TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Belediye Başkanı Fehmi Husrev Kutlu, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'in katıldığı bir törenle dağıtıldı.
Spor kulüplerini her zaman önemsediklerini belirten TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın konuşmasında, "Gençlerimizin spor yapmasından her zaman gurur duyuyoruz. Amacımız 7'den 70'e her kesimi sporla buluşturabilmek. Bugün itibariyle on binlerce gencimize spor imkanı sunacak yeni tesislerimiz var. Her geçen gün bunlara yenilerini eklemek için gayret ediyoruz. Umarım gelecekte Adıyaman Bölgenin spor anlamında en önemli merkezlerinden biri olarak başta Milli olmak üzere uluslar arası müsabakalarda ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Bakanlığımızın yardımlarından faydalanan tüm kulüplerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Adıyaman'daki 110 faal tescilli spor kulüplerine yapılan Spor Malzemesi yardımı yapıldı.
(AHM)

17.04.2017 12:07:30 TSI
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